Audi, Hız Canavarı R8’de Elektrik Motorundan Faydalanacak

Audi’nin süper arabası R8, V10’dan aldığı yüksek gücü elektrik motoruyla yeni bir seviyeye çıkaracak. Audi Sport Genel Müdürü Oliver Hoffman'ın yaptığı açıklamaya göre şirket, 3. nesil R8’de hibrit bir araçla karşımıza çıkabilir.

Dünyanın en beğenilen otomobil üreticilerinden olan Audi, şimdi de süper arabalarını elektrikli hale getirmeye hazırlanıyor. Audi Sport Genel Müdürü Oliver Hoffman’ın Top Gear ile yaptığı röportajda 3. nesil R8 hakkında bazı detaylara değinildi.

3. nesil olacak Audi R8 için şirket olarak karar aşamasında olduklarını belirten Hoffmann, Yeni R8’in teknolojisi ve hangi platformda çıkacağı hakkında henüz net bir kararın olmadığını, ancak yeni araçta tüm düzenlemeleri yerine getirmek zorunda olduklarını söyledi. Bu da araçta elektrifikasyon sistemi olan hibrit bir model olacağı anlamına geliyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre Audi R8, hibrit bir motorla karşımıza çıkacak. Audi, çıkaracağı yeni süper hibrit araçla beygir gücünü de çözmüş oluyor. Dünyanın en güçlü motorlarından olan V10’u korumaya devam etmesi beklenen R8, üzerine eklenecek elektrikli motorla beygir gücünü iyiden iyiye arttıracak.

Elektrikli Araçların Sorunu: Ses

Bir süper araba aldığınızda en çok duymak istediğimiz şeylerden biri aracın motorundan gelen güzel sestir. Hoffmann, “Özel bir ses tasarlamak için çok çalışıyoruz. Bunu yapmanın yolu içten yanmalı bir motordaki yanmanın gürültüsüne sahip olmak. Yani sentestik sese. Ama bu doğru bir cevap değil. Benim düşünceme göre gelecekte elektrikli otomobiller için özel sesler olacak. Bu sesler markalarda farkılışmalar da yaratacak” dedi.

Hibrit Araba Nedir?

Günümüzde farklı motor sistemiyle çıkan araçlar görüyoruz. Eskiden gördüğümüz araçların hemen hemen hepsi içten yanmalı motorlara sahipti. İçten yanmalı motorlar; benzin, mazot gibi yakıtları kullanarak güç elde edebiliyorlar. Elektrikli araçlar ise; önceden bataryalarda depolanmış elektrik gücünü elektrik motorları vasıtasıyla kullanıyorlar. Hibrit araçlar ise bu ikisinin birleşimi olarak karşımıza çıkıyor. Bir araçta içten yanmalı motor dışında elektrik motoru da bulunduğunda buna hibrit araç diyoruz. Bu araçlar gerektiğinde elektrik motorunu, gerektiğinde içten yanmalı motoru kullanabildiği gibi iki motoru aynı anda da kullanabiliyor.