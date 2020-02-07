Audi, Hava Yastıkları Nedeniyle 107 Bin Aracı Geri Çağırıyor

Audi, Japon üretici Takata'nın hava yastıklarında yaşanan ölümcül bir üretim hatası yüzünden 107 bin aracı geri çağıracağını duyurdu.

Çıkardığı lüks araçlarla dünyanın en ünlü otomobil üreticilerinden olan Audi, bazı model araçlarda yaşanan hava yastığı sorunu nedeniyle 107 bin aracı geri çağırma kararı aldı. Almon otomotiv devi Volkswagen’in alt firması olan Audi, ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi’nin açıkladığı rapor sonucunda araçları geri çağıracağını duyurdu.

Audi’ye ait 1998, 1999 ve 2000 yıllarında üretilen A6 ve A8, 2000 ve 2001 model TT Roadster ve 2000 model TT Coupe marka araçların hava yastığı işlevini tam olarak yerine getirmemesi nedeniyle 107 bin aracı geri çağrılacak. Yayınlanan rapora göre Japon şirketi Takata’ya ait hava yastıklarının kaza anında işlevini tam olarak yerine getirmediği paylaşıldı. Geri çağrılmasının nedeni; kaza anında hava yastığını şişiren metal gaz tenekesinin patlaması ve yolcunun yüzüne şarapnel parçalarının isabet etmesi olarak açıklandı.

Audi, geri çağırılacak araçların hava yastıklarını hangi markayla değiştireceğini henüz açıklamadı. Araçların mart ayının başından itibaren hava yastığı değişimlerine başlayacağı bildirildi.

Takata’nın Bu Sorunu Biliniyordu

Otomobiller için güvenlik donanımları geliştiren Takata, 9 Ocak’ta yaptığı açıklamada hava yastıklarının üretim hatası sonucu sert bir savrulma ve çok fazla baskıyla patlama sorunlarından dolayı 10 milyon hava yastığını geri çağırma kararı almıştı. Yapılan bu açıklamada, Audi, BMW, Honda, Daimler Vans, Fiat Chrysler, Ferrari, Ford, General Motors, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Toyota, Volkswagen gibi otomobil devlerine ait araçların bu durumdan etkilendiği açıklanmıştı.

70 Milyon Araç Geri Çağrılacak

Takata’nın 1995 - 2000 yılları arasında ürettiği tüm araçlarda bu sorunun olduğu biliniyor. 100 milyon araçta bulunan üretim sorunlu hava yastıkları, açıklanan 19 otomotiv üreticisinin 70 milyondan fazla aracı geri çağırmasına neden olacak. Otomobil üreticileri, daha önce eşi benzeri görülmemiş büyüklükte bir geri çağırma için çalışmalar yürütüyor.