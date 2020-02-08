Almanya merkezli Audi'nin 2020 model S3 Sporback aracına ait bir test sürüşü videosu yayınlandı. Videoda, kamuflajlı olan yeni arabanın motor sesini ve yol performansını görebiliyoruz.

Uzun süredir test edilen Audi S3 Sportback, yakın bir zamanda müşterilerin beğenisine sunulacak. Alman firma, şimdiye kadar aracın kamuflajlı görüntülerini paylaşsa da yeni modelin tasarımı adeta sır gibi saklanıyordu. Son olarak, tasarımın yine kamuflajlı olduğu bir video ortaya çıktı. Yayınlanan videoda aracın tasarımı her ne kadar görünmese de motor sesini ve performansını görebiliyoruz.

Portekiz’in São Miguel Adası'nda yapılan test sürüşünün, Alman firmasının S3 Sportback prototipi için basına yaptırdığı “İlk Sürüş” etkinliğinin bir parçası olduğu söyleniyor. Motor1’in haberine göre 2.0 TFSI motoru bulunan videodaki araç, dört silindirdi turbo motorunda 310 beygir gücü ve 400 Nm tork üretebiliyor.

Audi S3 Sportback, toplamda 4 egzoz çıkışına sahip:

Bu noktada aracın güç değerinin WLTP öncesiyle aynı kalmasının sebebi olarak, Avrupa’da yürürlüğe giren yeni emisyon kuralları gösteriliyor. Hatta bu konuda Volkswagen Golf R ve Seat Leon Cupra da WLTP kısıtlarının dışına çıkmamak için 310 bg’e ulaşan güçlerinden yaklaşık 10 bg kısmak zorunda kalmışlardı.

Yayınlanan videoda aracın 19 inç’lik jantları, sahte ön ve arka hava çıkışları ve matrix LED farları dikkat çekiyor. Bununla birlikte SQ5 ve makyajlı S6’nın aksine hakiki egzoz çıkışlarına sahip olan S3 Sportback, toplamda 4 tane egzoz çıkışına sahip. Bu da aracın oldukça dikkat çekici bir görünümde geleceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Düşük talep nedeniyle üç kapılı hatchback gövde tipinden vazgeçilen yeni S3 Sportback, böylelikle müşterilerin isteklerine de hitap edecek. Ayrıca artık üç kapılı gövde tipini kullanmayacak olan hatckback A3 ve S3 Sportback’in ardından sedan versiyonlarda da bu tasarıma yer verilmeyecek.