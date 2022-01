Ünlü YouTube kanalı carwow, ilgi çekici yeni bir drag yarışıyla daha karşımızda. Bu hafta drag pistinde kozlarını paylaşan modeller Audi RSQ8 ve Jeep Trackhawk oldu. Yarışın her etabında tahmin etmesi güç sonuçların çıktığını söyleyebiliriz. İşte o yarışın videosu…

Bu yılın ikinci drag yarışı haberiyle otomobil tutkunlarını bir kez daha buraya davet ediyoruz. Yeni yılın ilk gününde bomba gibi bir yarış düzenleyen ünlü YouTube otomobil kanalı carwow, BMW i4 M50 ve Tesla Model 3 Performance modellerini drag yarışında teste tutmuştu. Dün yayınlanan yeni drag yarışında ise ağır sıkletler kozlarını paylaşıyor.

Klasikleşen drag yarışlarında bu haftanın konukları Audi RSQ8 ve Jeep Trackhawk oldu. Her iki modelin de yarış pistlerinin tozunu attırması için tasarlanmadığını söyleyebiliriz. Ancak ağır görüntülerine rağmen her iki otomobilin de yarışta birbirinden iddialı olduğu net bir şekilde anlaşılıyor. Yarışın kendisine göz atmadan önce her zaman olduğu gibi otomobillerin genel özelliklerine bir göz atalım.

Yarışçıların genel özellikleri:

Yarışın ilk sırasında yer alan beyaz renkli Jeep Trackhawk, 6.2 litrelik v8 supercharger motoruyla 710 beygir ve 880 Nm’lik etkileyici bir güç üretiyor. Otomatik vitesli ve dört çeker olan modelin 2 bin 429 kg’lık ağırlığıyla görüntüsünün hakkını verdiğini söyleyebiliriz. Jeep Trackhawk’ın piyasa fiyatı ise 89 bin 999 sterlin olarak belirtiliyor.

Jeep’in gri renkli rakibi Audi RSQ8, 4 litrelik çift turbolu V8 motoruyla 600 beygir ve 800 Nm tork gücü üretiyor. Alman devinin göz bebeği rakibi gibi otomatik vitesli ve dört çeker. Ancak 2 bin 315 kg’lık ağırlığıyla rakibine kıyasla daha hafif bir model. Ağırlığından giden sayılarsa fiyatına yansıyor. Audi RSQ8’in piyasa fiyatı 107 bin sterlin olarak belirtiliyor.

Şimdi de sıra bu iki güçlü rakibin kozlarını paylaştığı yarışa geldi. Yarışın ilk etabında (5:10 ve 6:38 ve 7:25) araçların kalkış hızları teste tutuluyor. İkinci etaptaysa (8:23 ve 9:10) otomobillerin sürüş sırasında hızlanma kabiliyetleri yarıştırılıyor. Üçüncü ve son etapta (10:20) da fren testi yer alıyor.

Audi RSQ8 ve Jeep Trackhawk drag yarışı: