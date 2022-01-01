Bu yılın ilk drag yarışında birbirinden güçlü iki elektrikli model karşı karşıya geliyor. BMW i4 M50 ve Tesla Model 3 Performance otomobillerinin kozlarını paylaştığı yarışta bitiş çizgisi geçilene kadar kazananı tahmin etmek bir hayli zor. İşte BMW ve Tesla’nın kapıştığı yarışın videosu…

Yeni başlangıçlar için kapı aralayan yeni bir yıla giriş yaptık. Birçok kişi hayatında bazı şeyleri değiştirmek için yeni planlar yapıyor ve hedefler belirliyor. Ancak değişmeyen bazı güzel olaylar da var. Bunlardan birisi de her hafta birbirinden güçlü otomobillerin rekabet ettiği drag yarışları. Bu haftaki yarışla birlikte otomobil tutkunları için yeni yılın heyecan verici bir şekilde başlayacağını söyleyebiliriz.

Yeni yıldan önce sitemizi ziyaret eden takipçilerimizin hatırlayacağı üzere dün, 2021’in son drag yarışını yayınlamıştık. 1987 model iki ‘eski toprak’ modelin yarışında ilginç sonuçlar çıkmıştı. 2022 yılının ilk gününde ise BMW i4 M50 ve Tesla Model 3 Performance drag pistinde karşı karşıya geliyor. Birbirinden iddialı bu iki otomobilin yarışına göz atmadan önce modellerin genel özelliklerini bir inceleyelim…

İki elektrikli modelden hangisi üstün gelecek?

Yarışın ilk sıradaki katılımcısı BMW i4 M50, sahip olduğu çift elektrikli motorla 544 beygir ve 795 Nm tork gücü üretiyor. Oldukça güçlü olan bu BMW modeli, sportif görüntüsüne rağmen 2 bin 215 kg’lık ağırlığıyla rakibinden kayda değer oranda daha ağır. Buna rağmen oldukça dişli bir rakip olan otomobilin 63 bin 905 sterlinlik bir fiyata sahip olduğu belirtiliyor.

Yarışın ikinci sıradaki katılımcısı siyah renkli Tesla Model 3 Performance da tıpkı rakibi gibi çift elektrikli motora sahip ancak 490 beygir ve 660 Nm tork gücü üretebiliyor. Öte yandan 1847 kg’lık ağırlığıyla BMW i4 M50 karşısında 300 kg daha hafif. Bu da yarışta büyük bir artı olabilir. Duruşuyla bile iddiasını ortaya koyan Tesla modelinin 59 bin 990 sterlinlik fiyatı bulunuyor. Katılımcılara genel olarak göz attığımıza göre şimdi sırada yarış var…

Yarışın ilk aşamasında (2:58 ve 4:03 dk) otomobillerin kalkış hızları test ediliyor. İkinci aşamadaysa (5:50 ve 6:37 dk) sürüş sırasında hızlanma kapasiteleri karşılaştırılıyor. Üçüncü ve son etapta (7:41 dk) ise fren testi bulunuyor.

BMW i4 M50 ve Tesla Model 3 Performance karşı karşıya: