Birbirinden güçlü iki Mustang modeli bir kez daha karşı karşıya geliyor. Ünlü YouTube kanalı carwow, klasikleşen drag yarışlarında bu hafta Mustang Shelby GT500 ve Mustang CS850GT otomobillerini drag pistinde test ediyor. Yarışın sonuçlarıysa sizi şaşırtabilir…

Nefes kesen bir drag yarışıyla daha otomobil tutkunlarını haberimize davet ediyoruz. Takipçilerimizin hatırlayacağı üzere YouTube’un prestijli otomobil kanallarından Edmunds, geçtiğimiz hafta iki Mustang’i drag yarışında karşı karşıya getirmişti. Kıran kırana geçen o yarışın ardından bu hafta da carwow benzer bir yarışa imza attı. Düzenlediği drag yarışlarıyla ekranlara kilitleyen carwow, şimdi de Mustang Shelby GT500 ve Mustang CS850GT otomobillerini karşı karşıya getiriyor. Son derece ilginç sonuçların çıktığı yarışa geçmeden önce gelin, otomobillere bir göz atalım.

Her iki Mustang de yarışta iddialı…

Yarışın ilk katılımcısı olan mavi renkli Mustang Shelby GT500, 5.2 litrelik supercharger V8 motoruyla 760 beygir ve 850 Nm tork gücü üretiyor. Arkadan çekişli olan otomobil, 1900 kg’lık ağırlığıyla rakibine karşı bir dezavantaja sahip olsa da oldukça iddialı olduğunu söyleyebiliriz. Shelby GT500’ün Birleşik Krallık fiyatıysa 125 bin sterlin olarak belirtiliyor.

Bu yarışta yalnızca otomobillerin özelliklerine bakarak kimin kazanacağını tahmin etmek oldukça zor olabilir. Çünkü her iki Mustang de son derece güçlü araçlar. Ancak gri renkli CS850GT’nin kağıt üstünde rakibine karşı bir avantaj elde ettiğini söyleyebiliriz. Clive Sutton adlı otomobil şirketi tarafından tamamen modifiye edilen otomobil, 5 litrelik supercharger V8 motoruyla 859 beygir ve 900 Nm tork gücü üretiyor. Rakibi gibi arkadan çekişli olan otomobil, manuel vitese sahip. Yarışta kullanılan CS850GT’nin piyasa fiyatıysa 130 bin sterlin olarak belirtliyor.

Şimdi de sıra bu iki güçlü rakibin kozlarını paylaştığı yarışa geldi. Yarışın ilk etabında (4:14) iki Mustang’in kalkış hızları teste tutuluyor. İkinci etaptaysa (5:22) otomobillerin sürüş sırasında hızlanma kabiliyetleri yarıştırılıyor. Üçüncü ve son etapta (6:23) da fren testi yer alıyor. Hazırsanız, favorinizi seçin ve yarışa geçelim…

Mustang Shelby GT500 ve Mustang CS850GT drag yarışı: