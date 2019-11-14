Yeni Audi S8'in Etkileyici 0-100 km/sa Hızlanma Süresi

2020 Audi S8, dış görünümü itibarıyla A8 modelini andırsa da, motor gücü ve 0-100 km/sa hızlanma süresiyle performanslı bir sedan olduğunu ortaya koyuyor.

Audi, Sport'un daha fazla SUV modele yöneleceğini açıklasa da, uzun ve hızlı sedan otomobillerdeki tecrübesini sergilemeye devam ediyor. Yeni Audi S8, dizel A8 modeliyle karşılaştırıldığında o kadar da farklı görünmeyebilir ancak yeni otomobilin en büyük sırrı, kaputun altındaki çift turbolu, 4.0 litrelik V8 motoru.

Yeni Audi S8, Avrupa'daki dizel motorlu bazı S modellerinden farklı olarak benzinle çalışıyor. Audi, yeni otomobilin 0-100 performansının 3,8 saniye olduğunu açıklasa da, yapılan testlerde Navarra Blue Metallic modeli Vbox performans cihazında 3,57 saniyelik performans gösterdi. Sürücüsüz ağırlığı 2.230 kilogram olan bir otomobil için oldukça etkileyici bir rakam. Ayrıca aracın çift turbolu, 4.0 litre V8 motorunun 563 beygir gücü ve 800 Nm tork üretebildiğini belirtelim.

Audi tarafından bu yıl tanıtılan diğer S model otomobillerin aksine, S8'in arka tarafında çift olarak iki yana konumlandırılmış toplam 4 egzoza sahip olması dikkat çekiyor. Ayrıca yeni 5 kollu jantları ve ön kısmında bulunan geniş hava ızgarası ile bir "S" modeli olduğunun sinyallerini veriyor. Yeni otomobil, dış görünümü itibarıyla yüksek performanslı bir sedan olduğunu hissettiriyor.

2020 Audi S8, yalnızca uzun dingil mesafesine sahip modelin piyasaya sürüleceği ABD'de 129.500 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Ayrıca aracını kişiselleştirmeyi sevenler için gece görüş sistemi, tam deri paketi ve 23 hoparlörlü Bang & Olufsen ses sistemi gibi özelliklerin yer aldığı yaklaşık 50.000 dolarlık ek paket de bulunacak.

2020 Audi S8 Videosu: