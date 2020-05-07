Avatar 2 filminin yapımcısı Jon Landau, merakla beklenen devam filminin setinden iki fotoğraf paylaştı. Fotoğraflarda James Cameron'ın bir yüzme havuzunun üstünde su altı sahnesini yönettiği görülüyor.

James Cameron'ın efsanevi bilim kurgu filmi Avatar, yıllar sonra devam filmiyle geri dönüyor. Avatar 2, bizi yeniden Pandora gezegeninin muhteşem atmosferine geri götürmeye hazırlanıyor. Önümüzdeki yıl vizyona girmesi planlanan filmin setinden yeni fotoğraflar gelmeye devam ediyor.

Avatar 2'nin Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen çekimlerine, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz ay ara verilmişti. Filmin yapımcısı Jon Landau, filmin setinden yönetmen James Cameron'ın yüzme havuzundaki oyuncu kadrosunu yukarıdan yönettiği iki yeni fotoğraf paylaşarak heyecanı yüksek tutmaya çalışıyor.

Avatar 2 filminin setinden paylaşılan yeni fotoğraflar

2017 yılına ait olan ilk set fotoğrafında, yüzme havuzunda Avatar 2'nin su altı sahnelerinden birinin çekimleri görülüyor. James Cameron'ın yüksek bir platformdan yönettiği sahnede 6 genç oyuncu ve yedi yaşında bir çocuk rol almış. Oyuncular su altı sahneleri için 6 ay boyunca nefeslerini nasıl tutacağı konusunda eğitim aldılar ve hepsi 2 ila 4 dakika arasında nefeslerini tutabiliyor. Üstelik sahnelerde oksijen tüpü kullanılmadı.

İkinci fotoğrafta yine James Cameron'ın yukarıdan oyunculara direktifler verdiği görülüyor. Ayrıca havuzun yüzeyindeki beyaz şeyleri merak edenler için; ışıkların su altındaki hareket yakalama sistemlerinin performansı etkilemesini önlemek için kullanılan küçük beyaz toplar.

Su ile ilgili en büyük sorunu yaratan etken su altı kısmı değil, hava ve su arasındaki hareketli bir ayna oluşturan geçiş arayüzü. Eğer toplar kullanılmazsa sudaki yansımalar, tüm noktaları ve işaretleri yansıtarak hareket yakalama sistemini yanıltabilir. Ayrıca toplar sayesinde oyuncular ihtiyaç halinde güvenli bir şekilde yüzeye çıkabiliyorlar.

Avatar 2, eğer salgın kaynaklı bir aksaklık olmazsa 27 Aralık 2021 tarihinde vizyona girecek. Ayrıca Aralık 2023, Aralık 2025 ve Aralık 2027'de üç tane daha devam filmi gelecek.