Avatar hayranlarının 2009 yılından beri beklediği Avatar 2’nin çalışmaları da corona virüsü salgınına takıldı. Filmin Yeni Zelanda’da devam eden efekt çalışmaları corona virüsü salgını nedeniyle durduruldu.

Bu yılın sonuna kadar tamamlanması beklenen Avatar 2’nin çalışmaları corona virüsü nedeniyle süresiz şekilde durduruldu. Filmin yapımcısı Jon Landau, yaptığı açıklama ile film ekibinin Yeni Zelanda’ya şu an için gelmeyeceğini açıkladı.

Yeni Zelanda’da Avatar 2’nin VFX görsel efekt çalışmaları yapılıyordu. Landau, yaptığı açıklamada her gün yeniden kararı gözden geçirdiklerini açıkladı. Karar her gün gözden geçirilmesine rağmen çalışmalar şu anda süresiz şekilde durmuş görünüyor.

2009’da yayınlanan ilk Avatar filmi büyük bir başarı yakalamıştı. İlk filmin üzerinden neredeyse 11 yıl geçtikten sonra bu yılın sonunda ikinci filmin çalışmalarının sona ermesi gerekiyordu. İkinci filmin ardından üç Avatar filmi daha göreceğiz. Ancak ikinci filmin çalışmalarının durdurulması bu süreci uzatacak gibi görünüyor.

Corona virüsü salgınından etkilenen tek yapım Avatar 2 değil. Amazon’un çekimleri Yeni Zelanda’da devam eden Yüzüklerin Efendisi dizisinin çekimleri de salgın nedeniyle durduruldu. Tom Hanks’in rol alacağı, Avustralya’da çekimleri başlayacak Elvis Presley’in hayatını anlatacak filmin çekimleri de ertelendi. Netflix’in fantastik kurgu dizisi The Witcher da corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen yapımlar arasında yer alıyor. Hindistan’ın film endüstrisi Bollywood da ise Mart ayı sonuna kadar bütün yapımlar durduruldu.

Yeni Zelanda da şu anda tespit edilmiş 12 corona virüsü vakası bulunuyor. Vaka sayısı az olmakla beraber Yeni Zelanda yönetimi salgını önlemek için agresif önlemler almaya başladı. Ülke dışından Yeni Zelanda’ya gelen insanlar 14 gün boyunca karantinada kalıyorlar.