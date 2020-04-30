Avatar 2'nin Setinden Kafaları Karıştıran Fotoğraf

James Cameron’ın fenomen bilim kurgu filmi Avatar, yıllar sonra geri dönmeye ve bizi yeniden muhteşem gezegeni Pandora’ya götürmeye hazırlanıyor. Filmin resmi Twitter hesabı, Sigourney Weaver ve Joel David Moore tarafından canlandırılan karakterlerin geri döneceğini gösteren bir set fotoğrafı paylaştı.

Çekim teknikleri, hikayesi, karakterleri ve mekan tasarımı ile sinema dünyasında yepyeni bir dönemin kapılarını aralayan Avatar, bu anlamda devrimci bir film olma özelliğini taşıyor. Üç boyutlu (3D) sinema tekniği ile çekilen destansı filmin, unutulmazlar arasına girmesi pek de uzun sürmedi.

İlk kez 2009 yılında vizyona giren James Cameron imzalı Avatar, beyaz perdedeki macerası boyunca dünya çapında 2,7 milyar dolar gişe hasılatı toplamış ve ancak 10 yıl sonra kırılabilecek bir rekora imza atmıştı. Bildiğiniz üzere bu rekor artık, 2,8 milyar dolar ile geçtiğimiz yıl vizyon giren Marvel filmi Avengers: Endgame tarafından kırılmıştı.

Avatar 2, Jake, Neytiri ve çocuklarının hikayesini konu alacak

Disney ve Cameron, Avatar’ın devam filmi üzerinde çok uzun zamandır çalışıyorlar. Çekimleri Yeni Zelanda’da gerçekleştirilen Avatar 2, tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz ay prodüksiyon çalışmalarına ara vermek zorunda kalmıştı. Fakat bugün, filmin resmi Twitter hesabından yeni bir set fotoğrafı, filmin hayranlarını heyecanlandırdı.

Fotoğrafta, ilk filmde sırasıyla Dr. Grace Augustine ve Norm Spellman karakterlerini canlandıran Sigourney Weaver ve Joel David Moore ile birlikte, Avatar’ın yapımcısı Jon Landau’yu görüyoruz. Bu fotoğraf, devam filminin orijinal filmin zaman aralığına geri dönüş yapabileceğine işaret ediyor.

Avatar 2'nin setinden paylaşılan fotoğraf

Öte yandan Avatar 2'nin ilk filmden yıllar sonrasını anlatacağını biliyoruz, çünkü Cameron, 2016 yılında verdiği bir röportajda, devam filminin Jake (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldana) ve çocuklarını konu alacağını söylemişti. Hatırlayanlar olacaktır; Dr. Grace Augustine karakteri orijinal filmde ölmüş ve hayat ağacı ile bir olmuştu. Karakteri canlandıran Weaver, daha önce yaptığı yaptığı bir açıklamada, devam filmlerinde farklı bir karakter oynadığını söylemişti, ancak paylaşılan set fotoğrafı kafaları biraz karıştırdı.

Cameron, toplamda beş film çekmeyi planlıyor. Avatar 2, herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde 27 Aralık 2021'de izleyicilerle buluşacak. Onu Aralık 2023, Aralık 2025 ve Aralık 2027 tarihlerinde gösterime girecek üç film daha takip edecek. Filmin, Avengers: Endgame’e kaptırdığı gişe rekorunu geri alıp alamayacağı ise büyük bir merak konusu, ancak bunun için yaklaşık iki sene daha beklememiz gerekiyor.