2009 yılında çıkış yapan Avatar'ın yeniden dünyamıza dönüşünü sağlayacak ikinci filmden ilk resmi tanıtım fragmanı bugün paylaşıldı. Fragman, filmde göreceğimiz görsel şölene odaklandı.

2009 yılında vizyona giren ve sinema dünyasına 3 boyutlu film kavramını taşıyan Avatar, 13 yıllık bekleyişin ardından en sonunda geri dönüyor. Geçtiğimiz yıllar boyunca ortaya atılan iddialar ve gündeme gelen bazı konuların ardından duyurulmuş ve yolu gözlenmeye başlamıştı.

Avatar’ın ikinci filminden ilk resmi görüntüler geçtiğimiz hafta gelirken bugün, hayranları daha da heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Avatar: The Way of Water ismiyle vizyona girecek Avatar’ın ikinci filminin ilk tanıtım fragmanı paylaşıldı. Fragman, özellikle filmde göreceğimiz görselliğe odaklandı.

Avatar: The Way of Water tanıtım fragmanı:

Avatar: The Way of Water hakkında son resmi açıklamalardan birisi, filmin yıldızlarından Sam Worthington'dan gelmişti. Worthington, film hakkındaki açıklamasında "Gördüğüm kadarıyla akıllara durgunluk veren bir şey ortaya çıkacak" ifadelerine yer vererek beklentileri artırmıştı.

Avatar: The Way of Water, 16 Aralık 2022'de vizyona girecek.

Peki siz filmden gelen ilk görüntüler hakkında neler düşünüyorsunuz?