Avatar'ın uzun bir aradan sonra seyirciyle buluşmaya hazırlanan devam filmi Avatar: The Way of Water filminden hayranlarını heyecanlandıracak ilk görüntüler paylaşıldı.

Geçtiğimiz günlerde Disney’in 2022-2023 yılları arasında vizyona girmesi planlanan filmleriyle ilgili bir liste yayınlanmıştı. Şüphesiz listede yer alan filmler arasında en çok dikkat çeken yapımlar arasında Avatar’ın iki yeni filmi oldu. Her ne kadar dün izlemişiz gibi hissediyor olsak da Avatar’ın ilk filminin beyaz perdede yayınlanmasından bu yana 13 yıl geçti. Yayınlandığı dönemde büyük bir patlama yaratan ve ödüle doymayan filmin devamı büyük bir merakla bekleniyordu. Uzun süredir beklenen filmin adı ve vizyon tarihi geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Hayranlarını sevindiren haberin hemen ardından, filmden ilk görüntüler geldi. Avatar: The Way of Water’dan heyecanlandıran görüntüler Dünyanın dört bir yanında çok sayıda insana ulaşan ve büyük bir hayran kitlesi yaratan Avatar, ikinci filminden ilk görüntülerle de büyük bir merak uyandırmayı başardı. Avatar: The Way of Water’dan paylaşılan ilk görüntüler gösteriyor ki bu filmde de olağanüstü makyajlarla ve görsel efektlerle büyülenmeye devam edeceğiz. Tabii çok uzun bir süre beklemiş olduğumuzu düşünürsek; yeni filmle ilgili beklenti de her geçen gün arttı. Yaklaşık iki yıl önce filmin su altında çekimlerinin gerçekleştiğine dair haberler ve görüntüler ortaya çıkmıştı. Bugün ortaya çıkan görüntülerde de ufak da olsa bir su altı görüntüsü yer alıyor. Kahramanımız Jake Sully'nin bir yere doğru yola çıktığı ve yeni maceralara atıldığını düşündüren görüntülerde, Na'vi halkının da bir deniz yolculuğuna çıktığını görüyoruz. Nereye gittikleri ve ne yapmayı amaçladıkları ile ilgili ise henüz paylaşılan bir bilgi yok. Ortaya çıkan bu görüntülerle beklentiyi artıran Avatar: The Way of Water’ın 16 Aralık 2022 tarihinde beyaz perdedeki yerini alması bekleniyor. İlerleyen günlerde filmin konusuyla ilgili daha çok fikir sahibi olabileceğimiz ve daha güzel görseller görebileceğimiz sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.

