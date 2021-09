Avatar: Frontiers of Pandora Hakkında Bildiklerimiz

Aylar önce E3 2021’de ilk kez gördüğümüz Avatar: Frontiers of Pandora’ya dair bildiklerimiz oldukça sınırlı. Ancak oyuna dair iddialar oldukça heyecan verici. İddialarla tanıtım sonrasında ara ara gelen resmî açıklamaları göz önünde bulundurduğumuzda, aşırı gerçekçi hale gelmiş bir uzaylı Skyrim’iyle karşılaşıyoruz. Gelin, oyun hakkında öğrendiğimiz son bilgilere topluca göz atalım.

Avatar filmi, 2009’da beyaz perdeye yansımasıyla büyük bir olay haline gelmiş; gişe rekorları kırarak bugüne kadar 2,8 milyar hasılata ulaştı. Zira film bu yıl Çin’de tekrar gösterime girmişti. Yıllar boyunca bu isimle çıkan yeni bir yapım göremesek de yeni bir film ve yeni bir oyunun yolda olduğu duyumlarıyla sürekli karşılaştık. Bu yaz E3 2021’de de söz konusu oyunun varlığına ilk kez resmî olarak şahit olduk.

Avatar: Frontiers of Pandora’nın ilk fragmanı çıkalı aylar oldu. Fragman bize belli başlı bilgileri verse oyuna dair pek detaylı bilgi verilmedi. Detayı verilmeyen her yapım ve üründe olduğu gibi Avatar: Frontiers of Pandora’ya da dair birçok iddia, aylar içinde filizlendi. Gelin hem bu iddialara bir göz atalım, hem de oyun hakkında şu ana kadar öğrendiğimiz şeyleri kısaca hatırlayalım.

Çıkış tarihi, platformlar ve yeni film

Avatar: Frontiers of Pandora resmî bilgilere göre 2022’de çıkacak. Ancak kesin bir tarih; hatta ilk çeyrek, ikinci yarı gibi bir dönem bile verilmiş değil. Oyunu yılın herhangi bir zamanında raflarda görebiliriz desek de yanlış olur, zira yayıncı şirket Ubisoft filmdeki bir aksamadan dolayı oyunun da nisan sonrasına sarkabileceğini açıklamıştı.

Oyunun geleceği şu ana kadar açıklanmış konsollar PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, Stadia ve Amazon Luna olarak biliniyor. Avatar’ın 13 yıl sonra çıkacak devam filmi Avatar 2’nin ise Aralık 2022’de vizyona girmesi bekleniyor. Ancak oyunu da aynı anda çıkarma gibi bir hedefin olup olmadığı meçhul.

Avatar: Frontiers of Pandora’nın konusu ve oynanışı:

Avatar’ın oyununun yeni filmle yakın zamanda, en azından aynı yılda çıkacak olması; bekleyenlere oyunun filmle bağlantılı olacağını düşündürdü. Oyunun resmîleşmesinden önce de en baskın iddialar, Avatar: Frontiers of Pandora’nın ilk filmi baz alacağı üzerineydi. Ancak güncel iddialar oyunun konusunun herhangi bir filmi baz almayacağını savunuyor. Disney Pixar Games’in başkan yardımcısı Luigi Priore ise “Bu bir ‘izlediğini oyna’ oyunu olmayacak" sözüyle bunları doğruluyor. Hikayede elbette filmlerle aynı evren paylaşılacak, üzerinde bulunduğumuz gezegen Pandora olacak. Ancak olaylar da karakterler de oyuna özel olacak.

Gelelim oynanışa: Oyunun resmî sitesinde bulunan açıklamalara göre Avatar: Frontiers of Pandora; gerçekçi ve sürükleyici detaylara sahip, açık dünyalı, birincil kişi bakış açısına sahip bir aksiyon ve macera oyunu olacak. Birincil kişi görüntüleri fragmanda görme şansı yakalamıştık. Videoda görünen detaylardan biri ise filmdeki pa’li atlarına benzemeyen bir binek hayvanıydı. Bu görüntü bize binek halinde dövüş mekaniklerinin oyunda yer edeceğinin mesajını verdi. Ayrıca filmde görmediğimiz birçok yeni canlı türüyle tanışmamız da olası.

Fragmanda aynı zamanda RDA’nın, yani insanların kullandığı bir helikopter görüyoruz. Bu da Pandora’nın yine insanlar tarafından tehdit altında olacağını gösteriyor. Siteye sonradan girilen bilgiler ise oyunda Pandora’nın daha önce hiç görmediğimiz bir bölgesine gideceğimizi, buradaki özel habitatı keşfederek yepyeni canlılarla karşılaşacağımızı; ve onları RDA’nın saldırılarından koruyacağımızı söylüyor.

Daha ‘canlı’ NPC’ler:

Oyunun geliştirici ekibi, oyundaki NPC karakterlerin dünyayı kendi başlarına anlayacağını söylüyor. Her biri kendi zamanında olacak bu programlı karakterler, farklı işleyişlere sahip olarak dünyaya daha canlı bir hava katacak. Sadece Na’Vi halkı değil, bitkiler ve diğer hayvanlar da oyuncunun varlığından gerçekçi bir şekilde etkilenecek.

Oyunun motoru ise Tom Clancy’s The Division 2, South Park: The Fractured But Whole ve Mario + Rabbids: Kingdom Battle oyunlarında kullanılan Ubisoft motoru Snowdrop olacak. Ekibin ifadelerine göre bu motor sayesinde oyuncular, Pandora’ya dahil hissedecek.