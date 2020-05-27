Avatar 2'nin Yapımcısı, Devam Filminin Konusunu Açıkladı

İlki 2009 yılında çıkan Avatar’ın devam filminin çekimlerine yeniden başlandı. Yeni Zelanda’da çekimlere yeniden başlanmasıyla birlikte filmin yapımcı Jon Landau da devam filmiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta sizlere aktardığımız haberimizde, Avatar 2’nin yapımcısı Jon Landau’nun Instagram hesabından yaptığı paylaşımda filmin çekimlerine başlanacağını duyurduğunu aktarmıştık. Filmin çekimlerine de geçtiğimiz günlerde başlandı.

Çekimlere başlamasıyla birlikte Landau da devam filminin genel hikâyesiyle ilgili bazı bilgiler verdi. Landau ve James Cameron, Yeni Zelanda’nın koronavirüsle oldukça etkili bir şekilde başa çıkması sayesinde iş başına oldukça güvende hissederek döndüklerini söyledi.

Avatar 2’den yeni bilgiler:

Çekimlere, koronavirüs salgını sebebiyle ara verildiği sırada Avatar 2’nin setinden yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Jon Landau’nun Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta, hâlâ Pandora’da olan insanlara ait bir su aracı görülüyordu. Landau, Radio New Zealand’a verdiği röportajda filmle ilgili şunları söyledi:

“Bu, Sully ailesinin ve aileyi bir arada tutanın hikâyesi. Bu filmde Jake ve Neytiri’nin bir ailesi var, evlerini terk etmeye zorlanıyorlar ve suyun üstü, etrafı ve içi de dâhil olmak üzere Pandora’nın farklı bölgelerini keşfe çıkıyorlar.”

Şu an için devam filmiyle ilgili en büyük sorunlardan bir tanesi, ilk filmi gelmiş geçmiş en çok izlenen filmlerden bir tanesi yapan seyircinin, geçen bunca yıldan sonra devam filmi konusunda heyecanlı olup olmadığı. Film, önümüzdeki senenin kış döneminde vizyona girecek ve vizyona girdiği tarihte, ilk filmin üstünden 12 sene geçmiş olacak ancak Landau, bu konuda çok da endişeli değil. Landau'nun konu hakkındaki açıklaması şöyle:

“İnsanlar, neden her zamankinden daha fazla bir şekilde eğlenceye yöneldi? Bence içerisinde olduğumuz dünyadan kaçmak için, hayatlarında yaşadıkları baskılardan kaçmak için. Avatar ile birlikte insanların, takip edebilecekleri inanılmaz karakterlere sahip inanılmaz bir dünyaya girmesine fırsat veriyoruz. Tıpkı Peter Jackson’ın Lord of the Rings ile yaptığı gibi. Yani yapmak istediğimiz şey bu.”

Başrollerinde Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Kate Winslet ve Vin Diesel gibi oyuncuların yer alacağı film, ülkemizde 17 Aralık 2021 tarihinde vizyona girecek. Peki, siz Avatar 2’yi sinemalarda izlemeyi düşünüyor musunuz?