Avengers: Endgame Modlu Fortnite Güncellemesi Yayımlandı

Fortnite, Avengers: Endgame modunu oyuna ekleyen 8.50 güncellemesini yayınladı. Artık oyun çok daha aksiyon ve sonsuzluk içeriyor.

Dünyanın en popüler battle royal oyunlarından biri olan Fortnite, 8.50 güncellemesini yayımladı. Güncelleme ile birlikte sınırlı süre aktif olarak Fortnite Avengers: Endgame modu da oyuncuların beğenisine sunulmuş oldu. Bugün itibariyle vizyona giren Avengers: Endgame filminin kurgusal bir modu olarak karşımıza çıkan mod, eğlenceli bir oyun deneyimi sunacağa benziyor.

Fortnite Avengers: Endgame modunda oyuncular iki takıma ayrılıyorlar. Bir takımda sonsuzluk taşlarını korumakla mükellef olan Avengers üyeleri, bir takımda ise taşların peşinde olan Thanos ve Chitauri ordusu. Modun amacı ise oldukça basit. Thanos ve ekibi sonsuzluk taşlarını elde etmeye çalışırken, Avengers ekibi taşları Thanos’a karşı korumaya çalışacak.

Avengers takımında bulunan oyuncular, Thanos ve takımı altı sonsuzluk taşını bulana kadar öldüklerinde tekrar dirilecekler. Avengers ekibinin maç boyunca amacı ise Chitauri ordusunu yok etmek ve Thanos’u yenmek olacak. Thanos’un takımındaki tüm oyuncular Chitauri askerleri olarak maça başlayacaklar. İlk sonsuzluk taşını alan asker, Thanos’a dönüşecek. Thanos’un oyundaki gücü, daha önce yayınlanan Thanos karakteri ile benzer olacak.

Chitauri ordusu sonsuzluk taşlarını elde ettikçe Thanos’un güçleri artacak. Gerçeklik taşı, sağlık ve kalkan puanını iki katına çıkarıyor. Ruh taşı ise Siphon’u aktif ediyor. Zihin taşı zıplama yüksekliğini iki katına çıkarıyor. Uzay taşı, toprağa vuruş hasar alanını üç katına, hasarı altı katına çıkarıyor. Zaman taşı her vuruşta üç kat hasar veren bir patlama ekliyor. Güç taşı ise lazer hasarını altı katına çıkarıyor.