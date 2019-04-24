İddia: Fortnite'a 9. Sezon'da Hediye Savaş Bileti Gelecek

Fortnite'a gelecek olan Avengers: Endgame kostümleri ve muhtemel bir oyun modunun dışında, oyuna Savaş Bileti hediye etme özelliği de gelecek gibi görünüyor.

Veri madencilerine göre Fortnite 9. Sezon'da Savaş Bileti hediye edilebilir. Fortnite Savaş Bileti, özel eşyalar kazanmanızı ve daha fazla ganimet elde etmenizi sağlayan bir özellik. Bunlara karakter görünüşleri, planörler, ifadeler ve özel yüklenme ekranları da dâhil. Daha önce Kasım ayında Savaş Bileti hediye etmek bir haftalığına mümkündü. Bu ay ise bu özellik, kısıtlı bir süre için geri getirilmişti. Bu yüzden bu özelliğin tam zamanlı bir ekleme olabileceği iddiaları da gündemde.

Bir Fortnite veri madencisinin Twitter'da paylaştığı gönderide şu ifadeler yer aldı: "9. Sezon'dan itibaren Hediye Sistemi sayesinde kullanıcılara Savaş Bileti hediye edilebilecek." Ayrıca bu iddia, başka veri madencileri tarafından da onaylandı.

Hafta başında Epic Games, bu hafta vizyona girecek olan Avengers: Endgame ile yeni bir etkinlik yapacağını duyurmuştu. Etkinlik, şirketin bir paylaşımına göre 25 Nisan'da yapılacak ve kullanıcılar Kaptan Amerika'nın kalkanını kullanmak gibi özelliklerden faydalanabilecek. Hediye özelliği için ise şu anlık resmi bir açıklama yok.