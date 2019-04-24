Fortnite’ı yapan ve kendi oyun mağazasını devreye sokan Epic Games, bazı çalışanların haftada 100 saate kadar mesai yapması nedeniyle ağır şekilde eleştiriliyor.

Oyun sektöründe çalışmak pek çok kişinin hayali olsa da bazı firmaların çalışma şartları, çalışanlar için çekilmez olabiliyor (Herkes bir Masomo değil tabii). Oynaması ücretsiz battle royale oyunu Fortnite’ın yapımcısı Epic Games de çalışma şartları konusunda sıkıntılı firmalardan biri.

Firma, oyunun popülaritesi ve yeni açılan oyun mağazası nedeniyle taleplere yetişmekte ve çarkları döndürmekte zorlanıyor. Bu nedenle de bazı çalışanların haftada 100 saate kadar çalışmaları gerekiyor.

Hayatlarında herhangi bir şey yapacak enerjilerinin kalmadığını, evlerinde mutsuz bir şekilde zaman geçirdiklerini belirten firma çalışanları, işten uzak bir hafta sonu geçirmenin büyük bir başarı gibi geldiğini söylüyorlar.

Kendisinin haftada 70 saat çalıştığını söyleyen bir çalışan, başka pek çok çalışanın da bu kadar fazla mesai yaptığını ve bazı çalışanların haftada 100 saat mesai yaptığını söylüyor.

Epic Games yetkilileri, uzun çalışma saatlerini doğrularken 100 saat mesai gibi durumların çok nadir olduğunu ve çalışanlara oldukça rekabetçi maaşlar ödendiğini söylüyor. Ayrıca çalışanlar için çeşitli kâr paylaşım programları olduğunu da belirtiyor.

Yine de çalışanlar için sunulan imkanlar yeterince iyi değil. Bazı çalışanlar bunu artık kaldıramadıklarını söylerken, bazı kişiler de iş arkadaşlarının çöktüğünü gördüklerini söylüyorlar.

Oyun dünyasında bu tür sıkıntılar sık sık yaşanıyor. En son olarak Anthem’in yapımcıları da benzer sıkıntılar ile boğuşmak durumunda kalmıştı.