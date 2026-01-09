Xbox Özel Oyunu Avowed, PlayStation 5'te Ön Siparişe Açıldı: Almaya Değer mi?

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Xbox ve Obsidian imzalı oyun Avowed'in PS5'e geleceği açıklandı. İşte oyunun PS5 ön sipariş fiyatı ve çıkış tarihi!

Uzun süredir Xbox ve PC cephesinin en iddialı yapımlarından biri olarak gösterilen ve Obsidian Entertainment imzası taşıyan Avowed, nihayet "konsol özel" kalkanını indirerek PlayStation 5 kullanıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Eora evreninin büyülü ve tekinsiz atmosferini birinci şahıs bakış açısıyla deneyimlediğimiz bu RPG, Xbox çıkışından yaklaşık bir yıl sonra, tüm ek içerikleri ve cilalanmış yapısıyla PS5 için ön siparişe açıldı.

Avowed fragmanı

Avowed nasıl bir oyun?

Xbox Game Studios çatısı altındaki usta geliştirici Obsidian Entertainment (Fallout: New Vegas, The Outer Worlds) tarafından geliştirilen Avowed, birinci şahıs bakış açısına sahip bir fantezi aksiyon-rol yapma oyunudur.

Oyun, stüdyonun sevilen serisi Pillars of Eternity ile aynı evrende, Eora dünyasında geçiyor ancak izometrik bir bakış açısı yerine, bizi doğrudan aksiyonun içine sokuyor.

Avowed PS5 çıkış tarihi

Avowed, PlayStation 5 sahipleri için 17 Şubat 2026 tarihinde piyasaya sürülecek.

Bu tarih, oyunun Xbox ve PC için ilk çıkışından tam bir yıl sonrasına denk geliyor.

Avowed PS5 fiyatı

Oyunun PS Store üzerindeki ön sipariş fiyatlandırması standart ve Premium edition olarak ikiye ayrılıyor.