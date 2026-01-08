Bir Xbox 360 Tutkunu, Konsol İçin Çıkan Tüm Oyunları Toplamayı Başardı (Tam 1.353 Oyun!)

Geçmişten bugüne Xbox 360 için çıkan tüm oyunları koleksiyonunda toplamaya karar veren uncleseeth isimli Reddit kullanıcısı, koleksiyonun son parçasının oğlu tarafından kendisine hediye edildiğini paylaştı.

Bir Xbox 360 tutkunu, tam 20 yıl süren inanılmaz bir koleksiyon yolculuğunu tamamlayarak oyun tarihine adını yazdırdı. Reddit’te “uncleseeth” kullanıcı adıyla tanınan koleksiyoner, Kuzey Amerika’da çıkan tüm fiziksel Xbox 360 oyunlarını tek tek toplayarak toplamda 1.353 oyundan oluşan dev bir arşiv oluşturdu.

Her şey 2005 yılının Noel arifesinde satın aldığı Gun adlı oyunla başladı. Başta arkadaşlarıyla yaptığı masum bir rekabet olan bu hobi, zamanla tam anlamıyla bir tutkuya dönüştü. Arkadaş grubu arasında düzenlenen başarı partileri onu durdurulamaz bir koleksiyoncuya çevirdi.

Koleksiyonda ulaşması zor bazı oyunlar da mevcut

Aile kurma sürecinde koleksiyona ara vermek zorunda kalan uncleseeth, daha büyük bir eve taşınması ve eşinin desteğiyle yeniden sahalara döndü. Yerel oyun dükkânlarını tek tek dolaşarak eksik oyunların peşine düştü. Kendisinin belirttiğine göre F1 2013, El Chavo Kart ve bazı Pro Evolution Soccer oyunları ise bulunması en zor oyunları arasında yer alıyor.

Bu epik yolculuğu ise 25 Aralık 2025’te duygusal bir anla sona erdi. Koleksiyonun son eksik halkası olan Pro Evolution Soccer 2018, ona oğlu tarafından Noel hediyesi olarak verildi. Böylece tam 20 yıl sonra hedefine ulaştı. Uncleseeth şimdi yeni bir meydan okumaya hazır olduğunu ve tüm 1.353 oyundaki başarımları elde etmek istediğini söylüyor.

Şu ana kadar yaklaşık 800 oyunu oynadığını söyleyen koleksiyoner, 175 oyunu %100 tamamladığını ve geri kalanları için de oynamaya devam edeceğini belirtiyor.