2023 yılında dünyanın en çok cihaz satan akıllı telefon üreticisi unvanını ele geçiren Apple, 2024'ün ilk çeyreğinde tacını devretti.

Geçtiğimiz yılın sonlarında iPhone satışları Samsung Galaxy serisini geride bırakmış ve Apple, tarihinde ilk defa dünyada yılın en çok satan markası olmuştu. ABD menşeli firma böylelikle uzun yıllardır bu alanda zirvede olan Samsung'u yerinden etmişti. 2024'ün ilk çeyrek sonuçlarına göre Samsung yerini geri aldı.

Avrupa'da yılın ilk çeyreğinde Samsung, satışlarını %7 artırarak zirveye çıkarken Apple'ın satışlarında ise %1'lik bir düşüş yaşandı. Bunun sonucu olarak da Samsung, yılın ilk çeyreğini rakibinin %7 üzerinde tamamladı. Bu süreçte Avrupa'da akıllı telefon pazarının da yeniden büyümeye başladığını belirtelim.

Honor ve Redmi'den dikkate değer yükseliş

Öte yandan pazardaki büyümede baş aktörler arasında Çinli akıllı telefon üreticilerine de yer vermek gerekiyor. Geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında Xiaomi'nin pazar payının %11 büyüdüğünü görüyoruz. Asıl atılımı yapan firmalar ise tam %67'lik atılım yapan Honor ve %59'luk artış yaşayan realme oldu. "Diğerleri" kategorisinde ise satışlar %10 arttı. Bu kategoride Oppo, vivo gibi firmalar yer alıyor.

iPhone 15'in o kadar da yenilikçi bir cihaz olarak görülmemesi, Samsung'un peşpeşe açıkladığı cihazlar ve diğer firmaların da farklı segmentlere rekabet getirmesiyle piyasanın genel olarak büyüdüğü ancak Apple'ın yerinde saydığı ifade ediliyor. Yine de Cupertinolu teknoloji devinin henüz son sözünü söylemediğini göz önüne almakta fayda var.