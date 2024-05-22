Apple'ın iOS 18'le Apple Music'e "akıllı şarkı geçişleri" isimli bir yenilik ekleyeceği öne sürüldü. Özelliğin, daha geçen sene gelen çapraz geçişlerle alakalı olacağı söyleniyor.

10 Haziran günü düzenlenecek WWDC 2024, Apple’ın iOS’in yeni sürümü iOS 18’i tanıtacağı etkinlik olacak. Bu etkinlikte, yapay zekâ başta olmak üzere iPhone’lara gelecek yeni özellikleri göreceğiz. WWDC 2024’e üç haftadan kısa bir süre kalmışken bugün yeni sürümle gelecek yepyeni bir özellik ortaya çıktı.

Apple, iOS 17 ile birlikte çok geç kaldığı çapraz geçiş desteğini getirmişti. Basitçe anlatacak olursak Spotify’da da gördüğümüz bu özellik, parçalar arasında geçiş yaparken o an dinlediğiniz şarkının sonlarında sesin azalmasını ve sıradaki şarkının sesinin artmasını sağlıyordu. Böylece müzik hiç durmuyormuş gibi hissediyordunuz. Bugün ortaya çıkan bilgiler ise çapraz geçişle alakalı bir yeniliğin geleceği yönünde.

Akıllı şarkı geçişleri isimli, henüz tam ne işe yarayacağı bilinmeyen bir özellik gelecek

AppleInsider tarafından edinilen bilgilere göre şirket, Apple Music’e “akıllı şarkı geçişleri” ismini verdiği bir özellik ekleyecek. Yeni özelliğin, hâlihazırda bulunan çapraz geçiş işlevini geliştireceği söyleniyor.

Nasıl bir yenilik getireceği konusunda maalesef bir bilgi şimdilik yok. Haberin bir kısmında çapraz geçiş efektinin zamanını ayarlamaya yarayabileceği belirtilmiş. Fakat bu zaten var. Ayarlar>Müzik>Çapraz Geçiş kısmından özelliği aktifleştirdiğinizde alt kısımdan 1-12 saniye arasında süreyi ayarlayabiliyorsunuz. Belki de bunu otomatik yapabilecek bir şeydir, bilemiyoruz. Ya da tamamen başka bir işlevi de olabilir. Geçişleri şarkılara göre uyarlama gibi bir şey bile görebiliriz. Tabii ki şu an için hakkında kesin konuşmak mümkün değil.

Akıllı şarkı geçişlerinin detaylarını, gerçekten çıkış yapıp yapmayacağını iOS 18 tanıtıldığında öğreneceğiz. Tanıtımı beklerken şimdiye kadar ortaya çıkan bazı iOS 18 özelliklerine göz atabilirsiniz.