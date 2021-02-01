Bazı Galaxy S21 Modelleri, Yazılım Güncellemesi Alamıyorlar

Yayınlanan kullanıcı şikayetlerine göre bazı Samsung Galaxy S21 modellerine yazılım güncellemeleri ulaşmıyor. İlk tahminler, cihazların yanlış CSC etiketlerine sahip olduğu yönünde.

Samsung, en yeni amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra’yı geçtiğimiz ay resmen duyurdu. Samsung, lansman ile birlikte ön sipariş sürecini derhal başlattı ve ön sipariş kapsamındaki Galaxy S21 modelleri geçtiğimiz hafta itibarıyla sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

İngiltere ve İtalya’da ortaya çıkan kullanıcı şikayetlerine göre bazı Galaxy S21 kullanıcıları, Samsung Pay servisini kullanamıyor ve Samsung’un yayınlamış olduğu güncellemeleri alamıyorlar. Samsung, henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama paylaşmış değil ancak sorunun, cihazların yanlış yazılım bölgesiyle etiketlendirilmesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Bazı Galaxy S21 modelleri, yanlış ülkeye ait yazılım etiketleri taşıyor

Bilmeyenler için; şirketler, farklı ülke ve bölgelerde farklı özellikler sunabilmek için her birine farklı CSC (müşteri yazılımı özelleştirmesi) etiketi atamaktadırlar. Yukarıda bahsettiğimiz sorunu yaşayan İngiltere’deki Galaxy S21 kullanıcılarının CSC etiketlerinin BTU yerine Avrupa Birliği için geçerli olan EUX olarak ayarlandığı belirtiliyor. Yazılım güncellemelerini alamamaları ve Samsung Pay’i kullanamamaları da bundan kaynaklanıyor.

Şu an için bu cihazların neden yanlış CSC etiketine sahip olduğu hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor ancak bu konudaki en uygun tahmin, sorunu yaşayan kullanıcıların SIM kartlarını takmadan cihazlarını kurmaları olarak gösteriliyor. Ayrıca İtalya’daki bazı kullanıcılar da aynı sorundan şikayet ediyorlar.

Aktarılan bilgilere göre Galaxy S21’ler için yayınlanan operatör güncellemeleri, cihazları doğru CSC güncelliyor ve bu güncellemenin ardından hem Samsung Pay kullanılabiliyor hem de yazılım güncellemeleri indirilebiliyor. Bu da Samsung’un sorunun farkında olduğunu ve düzeltmek üzere çalıştığını gösteriyor.