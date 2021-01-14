Samsung Galaxy S21 Ultra Tanıtıldı: Fiyatı ve Özellikleri

Samsung, Android ekosisteminin en güçlü akıllı telefonu olmaya aday yeni amiral gemisi Galaxy S21 Ultra'yı duyurdu. Samsung Galaxy S21 Ultra'nın fiyatı, tasarımı, özellikleri ve diğer tüm detaylar haberimizde.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yılın ilk bombasını patlattı ve yeni amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy S21 ailesini tüketicilerin beğenisine sundu. Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra olmak üzere üç farklı model olarak karşımıza çıkan Galaxy S21 ailesi, tüketicilere 2021 model bir amiral gemisinden bekleyebilecekleri en üst seviye özellikleri vadediyor.

Samsung, Galaxy S6 Edge modelinden bu yana süregelen çift tarafı kavisli “edge” ekran tasarımına Galaxy S21 ailesi ile -Galaxy S21 Ultra hariç- veda etmiş durumda. Ayrıca Galaxy S21 modelleri, şu ana kadar gördüğümüz en sıradışı arka kamera tasarımlarından birine sahip durumda. Samsung’un Galaxy S21 ailesindeki en kötü sürprizi ise kutu içeriği oldu.

Karşınızda Samsung’un yeni saray mücevheri Galaxy S21 Ultra

Geçtiğimiz yıl duyurulan Galaxy S20 Ultra modelinin halefi olan Samsung Galaxy S21 Ultra, tahmin edebileceğiniz üzere Galaxy S21 ailesinin en üst seviye modeli olarak karşımıza çıkıyor. Piyasadaki en güçlü Android akıllı telefonlardan biri olan Galaxy S21 Ultra, gerek güncellenen tasarımı, gerekse güçlü donanım özellikleriyle üst seviye bir akıllı telefon isteyen hemen herkesin beğenisini kazanabilecek bir cihaz.

Tasarım: Özgün arka kamera ve daha düz bir ekran

Serinin imzası olan Infinity-O ekran tasarımı

Daha az kavis

Daha yüksek ekran gövde oranı

Sol üst köşeyi kaplayıp çerçeve ile birleşen arka kamera modülü

Hem ön hem de arkada Gorilla Glass Victus

165 mm uzunluk, 75,6 mm genişlik, 8,9 mm kalınlık, 228 gram ağırlık

Samsung Galaxy S21 Ultra, Galaxy S10 ailesinden bu yana görmeye alışık olduğumuz Infinity-O tasarım anlayışını sürdürmeye devam ediyor. Özellikle Galaxy S21 Ultra’ya önden baktığınızda Galaxy S20 Ultra ile son derece benzer bir akıllı telefon görebilirsiniz. Buradaki en önemli ayrıntı, Samsung’un ekranın iki yanındaki kavisleri yok denecek kadar az seviyeye getirmiş olması. Ayrıca Galaxy S20 Ultra ile neredeyse aynı tasarıma sahip olmasına rağmen ekran çerçeveleri inceldiğinden Galaxy S21 Ultra’da daha yüksek ekran/gövde oranı ile karşılaşıyoruz.

Samsung Galaxy S21 Ultra’nın tasarım noktasındaki en büyük yeniliği, daha önce hiçbir akıllı telefonda görmediğimiz özgün bir kamera modülüne sahip olması. Galaxy S20 Ultra’daki cihazın sol üst köşesine yerleştirilmiş dikdörtgen şeklindeki kamera modülü, cihazın köşesine iyice yaklaştırılmış ve ekranın metal çerçevesi ile birleştirilmiş durumda. Son derece büyük bir boyuta sahip olan kamera modülünün içinde dört adet kamera, sensörler ve LED flaş bulunuyor.

Galaxy S21 Ultra, hem ön hem de arkada Corning firmasının geliştirmiş olduğu yeni nesil koruyucu cam olan Gorilla Glass Victus ile korunuyor. Ayrıca Samsung, cihazın suya ve toza karşı dayanıklılığını IP68 sertifikası ile tasdiklemiş durumda. Son olarak Galaxy S21 Ultra’nın 165 mm yüksekliğe, 75,6 mm genişliğe, kamera çıkıntısı hariç 8,9 mm kalınlığa ve 228 gram gibi oldukça yüksek bir ağırlığa sahip olduğunu da ifade edelim.

Ekran: 120 Hz yenileme hızı ile geliştirilmiş Dynamic AMOLED X2

6,8 inç, 1440 x 3200 piksel çözünürlük, Dynamic AMOLED 2X ekran paneli

120 Hz yenileme hızı

HDR10+ desteği

516 ppi piksel yoğunluğu

1.600 nit maksimum parlaklık

Samsung Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21 ailesinin yalnızca en güçlü değil, aynı zamanda en büyük akıllı telefonu olarak karşımıza çıkıyor ve kullanıcılara tam tamına 6,8 inç büyüklüğünde bir ekran sunuyor. 1440 x 3200 piksel çözünürlüğe sahip olan bu ekran, 120 Hz ekran yenileme hızı sunan Dynamic AMOLED 2X panel sayesinde bir akıllı telefonun sunabileceği en iyi görüntü deneyimlerinden birini vadediyor.

516 ppi gibi oldukça yüksek bir piksel yoğunluğuna sahip olan Galaxy S21 Ultra’nın ekranı, 1.600 nit maksimum parlaklık değeri ile yoğun gün ışığı altında dahi ekrandaki görüntülerin rahat bir şekilde görülebilmesini sağlıyor. Samsung, yeni nesil amiral gemisinde de HDR10+ desteği sunmaya devam ediyor.

Performans: Çiçeği burnunda Exynoss 2100 ile yola devam

Türkiye'de yeni nesil Exynoss 2100 işlemci yongalı versiyonlar bulunacak,

12 GB - 16 GB RAM seçenekleri,

128, 256, 512 GB depolama seçenekleri,

5.000 mAh batarya, 25 W hızlı, 15 W kablosuz, 4,5 W tersine şarj.

Samsung, her yıl olduğu gibi bu yıl da amiral gemisi akıllı telefonlarını iki ayrı işlemci ile piyasaya sürüyor. Galaxy S21 Ultra, ABD ve seçili birkaç ülkede Qualcomm’un Snapdragon 888 işlemcisi ile satışa sunulacak. Türkiye ve dünyanın geri kalanında geçtiğimiz günlerde resmen tanıtılan Samsung’un kendi Exynos 2100 işlemcisi ile tüketicilerle buluşacak.

Samsung, Galaxy S21 Ultra almayı düşünen müşterileri için iki farklı RAM ve üç farklı dahili depolama alanı seçeneği sunuyor. Galaxy S21 Ultra’nın giriş modeli, 12 GB RAM ile karşımıza çıkarken, üst düzey modelde 16 GB RAM bulunuyor. Dahili depolama alanı seçenekleri ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB şeklinde açıklanmış durumda.

Samsung Galaxy S21 Ultra’da 5.000 mAh gibi hiç de küçümsenmeyecek bir batarya bulunuyor. Ancak Samsung, bu yıl da hızlı şarj kapasitesini artırmamayı tercih etti ve kullanıcılara maksimum 25 W hızlı şarj sunuyor. 15 W kablosuz hızlı şarj desteği ile gelen Galaxy S21 Ultra, tersine şarj özelliğinde ise 4,5W çıkış sağlıyor.

Kamera: 4 farklı sensörün mükemmel kombinasyonu

Ana kamera: 108 MP, f/1.8, 26 mm,

Telefoto: 10 MP, f/4.9, 240 mm, 10x optik yakınlaştırma

Telefoto 2: 10 MP, f/2.4, 70 mm, 3x optik yakınlaştırma

Ultra geniş açı: 12 MP, f/2.2, 13 mm

Video: 8K 30 FPS, 4K 60 FPS, FullHD 120 FPS, Stereo ses kaydı, HDR10+ desteği

Ön kamera: 40 MP, f/2.2, 26 mm, 4K 60 FPS video kaydı

Kamera performansında zirveye oynamaya kararlı olan Samsung, Galaxy S21 Ultra’nın kamera donanımında elini korkak alıştırmamış gibi görünüyor. Dörtlü bir kamera kurulumuna sahip olan Galaxy S21 Ultra, 108 megapiksel çözünürlüğe sahip bir sensör ile geliyor. f/1.8 diyafram açıklığına sahip 26 mm lensi ile lazer otomatik odaklama (AF) ve optik görüntü sabitleme (OIS) desteği sunuyor.

10 megapiksel çözünürlüğe sahip olan telefoto kamera, 1/1.33" 0.8µm boyutunda bir sensöre sahipken; f/4.9 diyafram açıklığına sahip ve 10x optik yakınlaştırma sunan 240 mm’lik bir lens ile geliyor. Yine 10 megapiksel çözünürlüğe sahip ikincil telefoto kamera ise 1/3.24" 1.22µm sensör ve f/2.4 diyaframlı 70 mm lens ile 3x optik yakınlaştırma sunabiliyor. f/2.2 diyafram açıklığına sahip 13 mm’lik bir lense sahip olan ultra geniş açı kamera ise 12 megapiksel çözünürlük sunan 1/2.55" 1.4µm boyutunda bir sensöre sahip.

Samsung, Galaxy S21 Ultra’da video kaydı desteğini ve kalitesini iyiden iyiye geliştirmiş durumda. Bu kapsamda 8K çözünürlükte 30 FPS video kaydını destekleyen Galaxy S21 Ultra, 4K çözünürlükte 60 FPS, Full HD çözünürlükte ise 120 FPS kare hızını destekliyor. HDR10+ kalitede çekebileceğini videolarda stereo ses kaydı da yapabileceksiniz.

Samsung Galaxy S21 Ultra, ana kamerada olduğu kadar selfie kamerasında da iddialı. 40 megapiksel gibi oldukça yüksek bir çözünürlüğe sahip olan ön kamera, 1/2.8" 0.7µm boyutunda bir sensöre, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 26 mm’lik bir lens ile geliyor. Ön kameranın da 4K 60 FPS video kaydını desteklediğini belirtelim.

Samsung Galaxy S21 Ultra özellikleri:

Ekran: 6,8 inç ekran paneli 1440 x 3200 çözünürlük 516 ppi piksel yoğunluğu

İşlemci: Snapdragon 888 ya da Exynos 2100

Snapdragon 888 ya da Exynos 2100 RAM: 12 GB ya da 16 GB

12 GB ya da 16 GB Depolama Alanı: 128 GB, 256 GB ya da 512 GB

128 GB, 256 GB ya da 512 GB Ön Kamera: 40 MP

40 MP Arka Kamera: Geniş: 108 MP f/1.8 Ultra geniş: 12 MP f/2.2 Periskop Telefoto: 10 MP f/4.9 Telefoto: 10 MP f/2.4

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 5G, USB Type-C 3.2

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 5G, USB Type-C 3.2 İşletim Sistemi: Android 11, One UI 3.1

Android 11, One UI 3.1 Batarya: 5.000 mAh 25W kablolu hızlı şarj 15W kablosuz şarj 4,5W tersine şarj



Galaxy S21 Ultra kutu içeriği:

Haftalardır konuşulan söylentiler doğru çıktı. Samsung, Galaxy S21 ailesinin kutusundan şarj cihazı ve kulaklık çıkmayacağını açıkladı. Samsung, Apple ve Xiaomi'nin ardından kutu içeriğinden şarj cihazını çıkaran üçüncü büyük akıllı telefon üreticisi oldu.

Samsung Galaxy S21 Ultra fiyatı:

Samsung Galaxy S21 Ultra, Türkiye'de 128 GB'lık sürümü için 15.999 TL, 256 GB'lık sürümü için ise 16.499 TL fiyat etiketine sahip olacak. An itibarıyla Galaxy S21 Ultra için ön siparişler, Samsung Online Mağaza'da açılmış durumda.