Avrupa, Benzinli ve Dizel Otomobil Yasaklamaya Hazırlanıyor

Avrupa Parlamentosu, 2035 yılından itibaren içten yanmalı motorlara sahip otomobillerin satışını yasaklayan bir yasa tasarısını görüştü. Gerçekleştirilen ön oylamada plana destek çıkarken, 28 Haziran'da yapılacak asıl oylama, kritik önem arz ediyor.

Avrupa Birliği uzunca bir süredir elektrikli otomobil devrimini hızlandırmaya çalışıyor. Bu bağlamda hükümetlerin verdiği desteklerle birlikte bir de sıfır emisyonlu araç satışlarını ana akım hale getirmek gibi bir plan var. İşte bu plan, geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu'nda görüşüldü. Avrupa Birliği üyesi ülkeler, 2035 yılında içten yanmalı motorlu arabaları tamamen bitirmek için ön oylamada 'evet' oyunda birleştiler.

Avrupa Birliği'nin planı, sıfır emisyonlu otomobiller ve minibüsleri kıta geneline yaymak. Bunun için de içten yanmalı motor satışını tamamen durdurmaya yönelik bir tarih arayışı içerisindeler. Yapılan görüşmelerde, 2035 yılı için anlaşmaya varılmış durumda. 28 Haziran'da bir kez daha bu konuyu görüşecek olan üye ülkeler, yapacakları oylama ile 2035 yılına ilişkin planları yasa haline getirecekler.

2035 itibarıyla içten yanmalı motorlu araba satışı yapılamayacak

Geçtiğimiz günlerde görüşülen ve ön oylama aşamasında destek bulan plan şu şekilde; Otomobil şirketleri, 2035 yılına kadar içten yanmalı motorlara sahip arabaları satmaya devam edecekler. Ancak bu satış oranları, yıllar içerisinde azalacak. 2021'i baz alan yetkililer, geleneksel otomobil satışlarının 2025'e kadar yüzde 15, 2030'da ise yüzde 50 oranında düşürülmesini istiyorlar. Takvimler 1 Ocak 2035'i gösterdiğinde ise hiçbir Avrupa Birliği ülkesinde içten yanmalı motorlara sahip otomobil satılamayacak.

Alex Keynes isimli bir yetkili, görüşülen plan ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu planla birlikte iki noktada büyük avantaj yakalanacağını söyleyen Keynes, bunlardan ilkinin çevre temizliği olduğunu söyledi. İkinci nokta ise Avrupa'nın petrol bağımlılığı. Henüz taslak aşamasında olan plan yasalaşırsa, Avrupa'nın petrol bağımlılığı neredeyse tamamen bitmiş olacak. Bu gelişme, sektör üzerindeki tüm dengeleri değiştirebilecek kadar büyük. Çünkü Avrupa, petrolün neredeyse tamamını ithal ediyor.