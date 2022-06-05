Dünyada yılın en çok satan elektrikli otomobilleri açıklandı. Gelin ocak ve nisan ayları arasındaki satışlardan oluşturulan verileri hep birlikte inceleyelim.

Elektrikli otomobiller, çevre kaynaklı sebeplerden dolayı gittikçe yaygınlaşıyor. Dünya çapından birçok otomobil devi, geleneksel içten yanmalı motorlu araç üretimini önümüzdeki yıllarda tamamen bırakarak elektrikli araçlara yönelmeyi planlıyor.

Şimdi ise gelen yeni veriler, bu yılın ocak-nisan aylarında dünya çapında en çok satılan elektrikli otomobillerini ve markalarını ortaya koydu. Tam elektrikli ve hibrit otomobillerin ve tüm dünyadan markaların yer aldığı listeler, bu tarz araçların popülaritesinin ne denli arttığını gözler önüne serdi.

Bu yılın en çok satan elektrikli otomobilleri belli oldu

Gelelim bu yıl en çok satan otomobil modellerine. Paylaşılan sayılara göre ocak ve nisan aylarında en çok satan otomobil, yakın zamanda ülkemize gelecek olan dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın Model Y isimli aracı. Bu modeli yine Tesla’ya ait olan Model 3 takip ediyor. Ayrıca listede Çin markaların otomobillerinin oldukça fazla olduğu da görülebiliyor. Ülkemizde bulunmayan otomobillerden oluşan listenin tamamına satış sayılarıyla birlikte aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Tesla Model Y

186.522 satış

Tesla Model 3

143.015 satış

Wuling HongGuang Mini EV

127.542 satış

BYD Song Pro/Plus PHEV (Hibrit)

78.030 satış

BYD Qin Plus PHEV (Hibrit)

59.476 satış

Listenin kalanı ise şu şekilde;

BYD Dolphin - 41.721

- 41.721 BYD Han EV -39.435

-39.435 BYD Tang PHEV (Hibrit) - 36.791

(Hibrit) - 36.791 Volkswagen ID.4 -36.240

-36.240 Hyundai Ioniq 5 – 36.025

– 36.025 Li Xiang One – 35.884

– 35.884 Chery QQ Ice Cream – 35.191

– 35.191 Changan Benni EV – 32.852

– 32.852 BYD Yuan Plus – 26.656

– 26.656 Hozon Neta V – 24.371

– 24.371 GAC Aion Y – 24.161

Nisan ayında en çok satan markalar:

Açıklanan verilerde 2022 yılının ocak ve nisan aylarındaki elektrikli araç satışlarına dair de veriler yer alıyordu. Buna göre belirtilen 4 aylık dönemde en çok satan marka 391.782 otomobil ile Çin merkezli BYD oldu. BYD’yi 349.432 ile Tesla, 145.042 ile SAIC-GM-Wuling, 100.187 ile BMW ve 88.599 ile Volkswagen takip etti.

Geçtiğimiz ayın en çok satış artışını gösteren ise küçük Wuling HongGuang Mini EV oldu

Edinilen bilgilere göre, dünya çapında devam eden çip krizi, savaş, ekonomik sorunlar ve pandemi gibi sebeplere rağmen Nisan 2022’deki elektrikli araç satışları bir önceki yılın aynı dönemine oranla %38 artış gösterdi.

Belirtilen ay içerisinde toplam 542.000 araç kaydının kaydedildiği, bunun da toplam otomobil pazarının %10,2’sini temsil ettiği aktarıldı. Nisan ayında en çok satan elektrikli aracın, 27.181 birimle Çin merkezli SAIC-GM-Wuling’in, Wuling HongGuang Mini EV aracı olduğu görüldü. Bunu yanı sıra o ayın listesini bir diğer Çin şirket BYD’nin modellerinin domine etmesi de dikkat çekti. Çinli markalar dışında listede Tesla, Hyundai, Kia gibi markaların modelleri de yer aldı.