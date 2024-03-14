Avrupa Ticaret Komisyonu, geçtiğimiz bugün Alibaba'nın e-ticaret sitesi AliExpress'e soruşturma başlattı.

Avrupa Ticaret Komisyonu'ndan gelen resmî açıklamaya göre AliExpress'e bir soruşturma açıldı. Çinli teknoloji devi Alibaba'nın e-ticaret sitesi olan AliExpress'e yönelik yaptırım, geçtiğimiz ay yürürlüğe giren Dijital Marketler Kanunu'na (DMA) dayandırılıyor. AliExpress'in suçlandığı konu ise illegal içerikler paylaşması.

Soruşturma konuları arasında pornografi de yer alıyor

DMA, aslında teknoloji devlerinin çok büyümesine ve yoldan çıkmasına karşı Avrupa Birliği'nin gösterdiği bir sopa gibi görülüyor olsa da bazı önemli noktalarda da düzenlemeler getiriyor. Bu alanlar arasında illegal içeriklerin yayılmasını önlemek de yer alıyor. Ayrıca e-ticaret ürünleri de denetlenecek.

Avrupa Birliği temsilcilerinin yapacağı incelemeler aslında pek çok alana yayılmış durumda. İlk olarak e-ticaret devinin verileri nasıl kullandığı, kullanıcı sözleşmelerinde nelere izin verilip verilmediğinden başlayacak olan inceleme, sonrasında ürünleri kapsayacak. Örneğin sitede satılan "ilaçların" gerçek ilaç olup olmadığı gibi konularda incelemeler yapılacak.

Bir diğer önemli konuda AliExpress'teki pornografik içerikler. Özellikle çocukların da platformda bu türden içeriklere erişebildiği ifade ediliyor. Avrupa Birliği temsilcileri, bu konuda Çinli e-ticaret sitesine ciddi kısıtlamalar getirecektir. Diğer incelenecek alanlar arasında ise sitenin ürün tavsiye algoritması ve reklam düzenlemelerine uyup uymadığı incelenecek.

Bu soruşturma, DMA altında gerçekleştirilecek olan üçüncü soruşturma olacak. Avrupa Birliği Komisyonu daha önce TikTok ve X için de soruşturmalar açmıştı.