Avrupa Birliği, YouTube'a önemli bir uyarıda bulundu. İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalarda vurgu yapan yetkililer, dezenformasyona yol açacak içerikler için harekete geçilmesi gerektiğini söylediler. YouTube ise kendini savundu.

Avrupa Birliğinin birkaç ay önce yürürlüğe koyduğu "Dijital Piyasalar Yasası", internet dünyasında "sıkı denetim" ilan edilmesine yol açtı. Bu bağlamda; daha geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Avrupa Birliğinin X'e -eski adıyla Twitter- soruşturma başlattığından bahsetmiştik. Şimdi yine benzer bir gelişme ile karşınızdayız.

Avrupa Birliği, bu kez de YouTube'a açık mektup gönderdi. Muhatabı doğrudan Google CEO'su Sundar Pichai olan açık mektupta, tıpkı X'te olduğu gibi yine İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaya atıfta bulunuldu. YouTube'da da dezenformasyona yol açan içeriklerin artmaya başladığını tespit ettiklerini söyleyen Avrupa Birliği yetkilileri, YouTube'u harekete geçmeye çağırdılar.

Avrupa Birliği, YouTube'un seçimlerle ilgili de dikkatli olmasını istiyor!

Avrupa Birliği yetkilisi Thierry Breton tarafından kaleme alınan mektupta, Orta Doğu haricinde bir konuya daha atıfta bulunuluyor. Avrupa Birliği, YouTube'un başta Avrupa Parlamentosu olmak üzere; Polonya, Hollanda, Litvanya, Belçika, Hırvatistan, Romanya ve Avusturya'da gerçekleştirilecek olan seçimler için de dikkatli olmaya davet etti. Hatta Avrupa Birliği, YouTube'un seçim dönemlerinde, özellikle de deepfake videolara karşı nasıl önlemler aldığına ilişkin bilgilendirilme talebinde bulundu.

YouTube'dan açıklama gecikmedi:

YouTube sözcüsü Ivy Choi, konuyla ilgili olarak The Verge'e açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Orta Doğu'dan gelen paylaşımlarla ilgili olarak; şu ana kadar binlerce videonun kaldırıldığı, yüzlerce kanalın ise kalıcı olarak kapatıldığı bilgisi verildi. Ekiplerin alarm durumunda olduğundan bahseden Ivy Choi, yapılan canlı yayınların bile aktif olarak takip edildiğini ve dezenformasyona yönelik en ufak bir imaya bile izin verilmediğini belirtti. YouTube sözcüsü, seçimlerle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.