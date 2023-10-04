404 Media'dan Emanuel'in yaptığı bir deney, yetişkin içeriklerinin nasıl YouTube'da paylaşıldığını, bulunduğunu ve gözden kaçtığını ortaya çıkarıyor.

YouTube’un derinliklerinde 18 yaş ve üzeri için uygun olan yetişkin içeriklerinin var olduğu pek de sır sayılmaz. Bunlar özellikle de Shorts tarafında kendini gösteriyor. Fakat normal videolar arasında da bulabilmek mümkün. En azından 404 Media’dan Emanuel Maiberg’in yaptığı araştırma bunu gösteriyor.

Kendisi, yaptığı çalışmada bu videolara ulaşımın ne kadar kolay olduğunu gösteriyor. Bunun haricinde bu yetişkin içerikli videoların bulunmasında ve yüklenmesinde payı olan büyük bir topluluğun varlığını da gözler önüne seriyor. Dipsiz bir çukur gibi görünen bu konuya gelin yakından bakalım.

Öncelikle çıplaklık içeren videolardan bazıları, eğer eğitim amacı güdülüyorsa platformda kalabiliyor.

Fakat bunun haricinde YouTube, katı bir şekilde cinsellik, çıplaklık içeren içeriklere karşı. Bunları gördüğünde de hızlıca platformdan siliyor. Hatta bazen bunun ucu fazla kaçıyor ve cinsellik üzerine ‘eğitici’ videolar çeken masum kanalların önü kesilebiliyor. Fakat platformun buna izin verdiği yok. Birtakım açıkları kullanarak farklı kişiler, algoritmadan ve gözden kaçabilen videolar yüklüyor.

Zira platformda, en basitinden emzirme üzerine eğitici ve bilinçlendirici nitelikte birçok video var. Fakat benzer başlıklar kullanarak bunu cinsellik tarafına çektiği belli olanlar da var. Bunu editörün veya şirketin cinsellik anlayışını düşünerek değerlendirmeyin. Amacı bu olan videoları algoritmadan gizleyebilmek adına eğitici olanlarla benzer kategorilere, benzer başlıklarla sokuyorlar.

Bu videolar, en başta Reddit gibi yerlerde paylaşılıyor.

Bu bağlamda r/youtubenaked gibi isimlere sahip olan topluluklar, platformda buldukları çıplaklık içeren videoları buraya atıyor ve başkalarının da bulmasını sağlıyorlar. Buna benzer çok sayıda topluluk var. Örneğin bunlardan biri de göğüs kısmının göründüğü videoları içeriyor. Buraya da sadece o videoları atıyorlar.

Tabii bu, söz konusu videoların kolay bulunmasını sağlarken YouTube’dan da daha hızlı kaldırılmasına sebep oluyor. Bu yüzden de arada kaynayacak türden videoları yüklemeleri gerekiyor. Dolayısıyla pornografik içeriklerle özdeşleşmiş kelimeleri herhangi bir yerde geçirmemeleri gerekiyor. Yine de bu videolar subreddit’lere geldiğinde, linkler açılana kadar çoğunlukla videolar kaldırılmış oluyor.

Bu yüzden, subreddit’in de bir tık üstünü ve daha güvenlisini düşünmüşler: Discord sunucusu

Fakat öyle gidip de “nerede davet linki?” dedikten sonra girebileceğiniz türden değil. Sunucuya katılabilmek için belirli şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Başvurunuzun yanında şu şartları yerine getiren 2 videoyu da eklemelisiniz:

Video, açık bir şekilde çıplaklık içermeli

İnceleme yapıldığı sırada 500 binden az izlenmeye sahip olmalı

Yüklenme tarihi 48 saatten eski olmalı

İnceleme sırasında YouTube’dan kaldırılmamış olmalı

İki video da aynı kanaldan olmamalı

Çıplaklık kısa bir süre için varsa videodaki zamanı işaretlenmiş olmalı

Sunucudan Jason isimli birisi, Emanuel’e bu formu gönderdikten sonra Emanuel de isteneni yapmış ve sunucuya girmiş.

Peki sunucuda ne var?

Discord sunucusu ilk bakışta, bu tür videoları nasıl bulacağınıza yönelik sayısız ipucuyla dolu. Bunun yanında bazı teoriler de var. Örneğin bazıları, farklı dillerde aramalar yaparak bu tür videolara daha kolay ulaşıldığını söylüyor. Bunun haricinde spesifik olarak dosya türü aramanın ve zaman aralığı koymanın da faydalı olduğunu söyleyenler var.

Fakat Emanuel’in sonradan fark ettiği şey, bu ipuçlarından daha önemliydi. Discord sunucusunda rütbe sistemi vardı. Kendisinin gördüğü kanallar ise sadece yeni gelenlere açıktı. Kanalların kategoriler yoluyla isimlendirildiği sunucuda gezen Emanuel, kendisinin daha fazla kategoriye ulaşabilmesi için bir nevi rütbe atlaması gerektiğini gördü. Bunun için de daha çok video yüklemesi gerekiyordu.

Emanuel’in söylediğine göre ikinci aşamadakiler daha fazla kategoriye erişebilirken üçüncü aşamadakiler; gay, lezbiyen gibi kategorileri görebiliyordu. Dördüncü aşamada ise VIP sohbet, kasa, liste dışı videolar ve fetiş bölümü açılıyordu. Son olarak beşinci rütbede ise “bazı gizli avantajlar” olduğu belirtilmiş.

Bunu neden yapıyorlar?

Emanuel, Discord’daki ve Reddit’teki sohbetlere baktığında bunun bir ‘av’ gibi görüldüğünü söylüyor. İnsanlar çok gizli bir şeyi bulunca buna saatlerini dahi harcasalar, Discord’a getirince bundan memnuniyet ve tatminlik duyuyorlar. Pornografik içeriklere erişim oldukça kolay olmasına rağmen büyük bir kitlenin buna yönelmesi, Emanuel’in düşüncelerini destekler nitelikte.

Discord ve Reddit’teki kanalların moderatörleri, sorulara dönüş yapmayı reddetmiş.