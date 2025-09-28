Avrupa'nın Gelmiş Geçmiş En Büyük Sodyum İyon Bataryası Tanıtıldı: Şimdi Ne Olacak?

Avrupa’nın en büyük sodyum-iyon batarya sistemi kuruldu. Yeni sistem enerji depolama alanında yeni bir dönemi işaret ediyor.

İsviçre merkezli Phenogy, Almanya’nın kuzeyinde Bremen Havalimanı yakınlarında Avrupa’nın en büyük sodyum-iyon batarya kurulumunu tamamladı. 400 kW güç üretirken 1 MWh depolama kapasitesi sunuyor.

Kurulan batarya sistemi, 50 kW’lık güneş paneliyle birlikte ada modunda çalışıyor. Bu sayede sahadaki enerji tüketimi optimize edilirken aynı zamanda elektrikli araç şarj istasyonlarına da enerji sağlanıyor.

Sodyum-iyon bataryalarda inverter uyumluluğu kritik rol oynuyor

Phenogy’nin “PHENOGY 1.0” adını verdiği çözüm, sanayi, ticari alanlar, şebeke ve kritik altyapı gibi farklı kullanım senaryolarına yönelik geliştirildi. Teknolojinin en önemli zorluklarından biri, sodyum-iyon bataryaların geniş voltaj aralığına uygun inverter seçimi. Bu nedenle projede SMA’nın Sunny Island X 50 modellerinden sekiz adet inverter kullanıldı. Entegre DC-DC dönüştürücüler sayesinde sistem, voltaj esnekliği sunarak farklı enerji altyapılarına uyum sağlayabiliyor.

Son yıllarda sodyum-iyon bataryalar, lityum-iyon teknolojisine alternatif olarak dikkat çekiyor. Daha düşük maliyetli ve bol bulunan sodyum kaynakları bu teknolojiyi öne çıkarırken; Çin’de CATL, BYD ve Huawei gibi şirketler, büyük ölçekli projeler ve hibrit sistemlerle bu alandaki liderliği elinde bulunduruyor.