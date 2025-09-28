Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. İnternet Haberleri ve İçerikleri

Avrupa'nın Gelmiş Geçmiş En Büyük Sodyum İyon Bataryası Tanıtıldı: Şimdi Ne Olacak?

Avrupa’nın en büyük sodyum-iyon batarya sistemi kuruldu. Yeni sistem enerji depolama alanında yeni bir dönemi işaret ediyor.

Avrupa'nın Gelmiş Geçmiş En Büyük Sodyum İyon Bataryası Tanıtıldı: Şimdi Ne Olacak?
Ezgisu Ögenler Yüksel Ezgisu Ögenler Yüksel / Content Editor ☀️

İsviçre merkezli Phenogy, Almanya’nın kuzeyinde Bremen Havalimanı yakınlarında Avrupa’nın en büyük sodyum-iyon batarya kurulumunu tamamladı. 400 kW güç üretirken 1 MWh depolama kapasitesi sunuyor.

Kurulan batarya sistemi, 50 kW’lık güneş paneliyle birlikte ada modunda çalışıyor. Bu sayede sahadaki enerji tüketimi optimize edilirken aynı zamanda elektrikli araç şarj istasyonlarına da enerji sağlanıyor.

Sodyum-iyon bataryalarda inverter uyumluluğu kritik rol oynuyor

iyon1

Phenogy’nin “PHENOGY 1.0” adını verdiği çözüm, sanayi, ticari alanlar, şebeke ve kritik altyapı gibi farklı kullanım senaryolarına yönelik geliştirildi. Teknolojinin en önemli zorluklarından biri, sodyum-iyon bataryaların geniş voltaj aralığına uygun inverter seçimi. Bu nedenle projede SMA’nın Sunny Island X 50 modellerinden sekiz adet inverter kullanıldı. Entegre DC-DC dönüştürücüler sayesinde sistem, voltaj esnekliği sunarak farklı enerji altyapılarına uyum sağlayabiliyor.

Son yıllarda sodyum-iyon bataryalar, lityum-iyon teknolojisine alternatif olarak dikkat çekiyor. Daha düşük maliyetli ve bol bulunan sodyum kaynakları bu teknolojiyi öne çıkarırken; Çin’de CATL, BYD ve Huawei gibi şirketler, büyük ölçekli projeler ve hibrit sistemlerle bu alandaki liderliği elinde bulunduruyor.

Avrupa'daki Büyük Havalimanlarına Siber Saldırı: İptal Olan Uçuşlar Var! Avrupa'daki Büyük Havalimanlarına Siber Saldırı: İptal Olan Uçuşlar Var!
Avrupa'da En Çok Otomobil Satılan Ülkeler Belli Oldu Avrupa'da En Çok Otomobil Satılan Ülkeler Belli Oldu
Batarya

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Uzak-Yakın Gözlükleri Tarih Oluyor: Otomatik Odaklamalı Gözlük Geliştirildi!

Uzak-Yakın Gözlükleri Tarih Oluyor: Otomatik Odaklamalı Gözlük Geliştirildi!

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

26-29 Eylül: 5.600 TL Değerinde 3 Oyun Steam'de Hafta Sonu Ücretsiz

26-29 Eylül: 5.600 TL Değerinde 3 Oyun Steam'de Hafta Sonu Ücretsiz

Epic Games'te "Epic İndirimler" Başladı: %90'a Varan İndirim, Harcadığınızın %20'si İade

Epic Games'te "Epic İndirimler" Başladı: %90'a Varan İndirim, Harcadığınızın %20'si İade

Yeni Kia Sportage Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Can Sıkan Fiyatı

Yeni Kia Sportage Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Can Sıkan Fiyatı

Samsung'un İki Orta Segment Modeli Daha One UI 8 Güncellemesine Kavuşuyor

Samsung'un İki Orta Segment Modeli Daha One UI 8 Güncellemesine Kavuşuyor

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim