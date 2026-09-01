Avrupa’da En Çok Satan Elektrikli Otomobilller Belli Oldu: Zirvede Kim Var?

Avrupa’da temmuzda en çok satan elektrikli otomobil modelleri belli oldu. Zirvede kim yer alıyor?

Elektrikli otomobil satışları Türkiye’de de olduğu gibi tüm dünyada hız kesmeden devam ediyor. Avrupa da bu konuda en öne çıkan bölgeler arasında. Şimdi ise Temmuz 2026’da Avrupa’da en çok hangi elektrikli otomobillerin satıldığına dair yeni veriler elimize ulaştı.

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Temmuz verilerine baktığımızda şaşırtıcı satışlar görüyoruz. Öyle ki zirvede beklenmeyen bir otomobil yer alırken çoğu kez dünyada en çok satan elektrikli araç olmayı başaran Tesla Model Y’de ciddi düşüş yaşanmış.

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Avrupa’da en çok satan elektrikli otomobiller (Temmuz 2026)

Skoda Elroq - 9.996 adet BMW X1/iX1 - 9.883 adet BYD Seal U - 9.575 adet Renault 5 - 9.484 adet Volkswagen ID.4 - 9.009 adet BYD Atto 2 - 8.789 adet Skoda Enyaq - 7.873 adet BMW iX3 - 7.623 adet Volkswagen ID.7 - 6.766 adet Mercedes CLA EV - 6.599 adet

Listenin zirvesinde Skoda’nın Elroq modeli 9.996 adet ile yer alıyor. Onu BMW’nin X1 modeli 9.883, BYD’nin Seal U modeli 9.575, Renault 5 modeli 9.484 ve Volkswagen’in ID.4 modeli 9.009 adet satış ile takip ediyor. Hibrit modellerin yüksek satış hacimlerine ulaşması listenin dikkat çeken kısımlarından.

Tesla’nın ülkemizde de satılan ve dünyada en çok satan elektrikli otomobili konumunda bulunan Model Y aracı, temmuzda ciddi bir düşüş görmüş. Öyle ki araç, 5.107 adet satış ile 14. sıraya kadar gerilemiş. Model Y, normalde hazirana kadar liderdi ve ciddi fark açmıştı. Hâlâ yılın genelinde lider 125 bin civarı satış ile 2026’nın Avrupa’da en çok satan elektrikli modeli olduğunu belirtelim.