Avrupa Tarihinin En Yüksek Sıcaklığı Kaydedildi

Sicilya Agrometeorolojik Bilgi Servisi'nin sunduğu bilgilere göre Avrupa tarihinin en yüksek sıcaklığına İtalya'nın Sicilya bölgesinin Siraküza kentinde rastlandı. 48,8 santigrat derece olarak karşımıza çıkan sıcaklık Türkiye'de ölçülen en yüksek sıcaklıktan az bir farkla geride kalıyor.

Son zamanlarda orman yangınlarıyla gündeme gelen İtalya’nın Sicilya bölgesinde bulunan Siraküza şehri, sadece ülkenin değil, tüm Avrupa’nın şahit olduğu en yüksek sıcaklık seviyesine ulaştı. Daha önce Dünya Meteoroloji Örgütü, 1977 yılında Atina’da görülen 48 santigrat derecelik sıcaklığı, Avrupa’nın en yükseği olarak tanımıştı.

Şimdiyse İtalya, Yunanistan’ın elinden bu rekoru almış bulunuyor. Sicilya’nın Siraküza kentinde görülen 48,8 derece seviyesindeki sıcaklık, artık Avrupa'da görülen en yüksek sıcaklık olma özelliğini taşıyor. Söz konusu sıcaklık, Türkiye’nin kendi rekorunun gerisinde kalıyor.

48,8 dereceyle Avrupa rekoru:

Sicilya’da gözlemlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu olan Agrometeorolojik Bilgi Servisi, 48,8 santigrat derecenin doğru olduğunu onayladı. Buna ek olarak tehlikeli seviyelerdeki bir sıcaklık dalgasının Kuzey Afrika ve Güney Avrupa bölgelerini etkisi altına aldığı söyleniyor. Bu sebeple söz konusu rekorun ilerleyen günlerde kırılmasının kaçınılmaz olduğu belirtiliyor.

Türkiye'deki en yüksek sıcaklık rekoru 49,1 dereceydi:

Birtakım doğal afetlerin yanında yaz aylarının getirdiği sıcaklarla da mücadele eden ülkemiz, geçtiğimiz haftalarda sıcaklık rekorunu kırmıştı. Şırnak’ın Cizre ilçesinde görülen sıcaklık, 49,1 dereceyi bularak Avrupa’daki 48,8 santigrat derece rekorunu da geçmiş bulunuyor.

Sonbahar aylarının yaklaşmasıyla tüm Avrupa’da sıcaklık seviyelerinin normal seviyelere düşmesi bekleniyor fakat bahsedilen sıcak hava dalgasının bu durumu nasıl etkileyeceği konusunda herhangi bir açıklama bulunmuyor.