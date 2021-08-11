Karadeniz'deki Sel Felaketinden Gelen Korkunç Görüntüler

Yangın ve deprem gibi afetlerin ardından sel de ülkemizi vurdu. Karadeniz'deetkili olan sağanak yağmurlar, birçok ilde sel ve sağanaktan kaynaklı farklı afetlere sebep oldu. İllerden gelen fotoğraflar, felaketlerin boyutunu gözler önüne seriyor.

Karadeniz bölgesindeki Sinop, Samsun, Bartın ve Kastamonu illerinden ard arda sel haberleri gelmeye başladı. Araçların yollarda suyun üzerinde süzüldüğü ve vatandaşların çaresiz kaldığı anları gösteren görüntüler durumun ciddiyetini ortaya koyuyor.

Kastamonu’da su baskınları ve taşkınlara sebep olan sağanak sebebiyle iş yerleri, apartmanların alt katları, esnafların dükkanları ve daha birçok yer sular altında kaldı. Bunun yanında maalesef sele kapılan vatandaşlar da bulunuyor. Diğer illerin durumu da maalesef Kastamonu’dan aşağı kalmıyor.

Araçlar sürüklendi, insanlar akıntıya kapıldı, zemin katlar sular altında kaldı:

Kastamonu

Yukarıdaki video Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinden. Derelerin taştığı ve otomobillerin yollarda sürüklendiği Kastamonu’da vatandaşların bir kısmı çatılarda mahsur kaldı. Bunun yanında akıntıya kapıldığı öne sürülen kişiler için arama çalışmaları başlatıldı.

Sinop

Sinop da yoğun sağanaktan kötü etkilenen iller arasında. Ayvancık’tan gelen videoda, parçalanan yapılardan kalanların akıntıyla birlikte ilerlediğini ve araçların sular altında kaldığı görülebiliyor. Burada da vatandaşlar aynı şekilde çatılarda mahsur kaldı. Bu kişilerin kurtarılması için helikopterler kullanıldı.

Samsun

Samsun’un Bafra ilçesinde 10 dakika süren sağanakla birlikte rögarlar taştı ve caddeler suyla doldu. Bunun sonucunda da apartmanların alt katları su altında kaldı. Sağanağın etkisi azalmaya başlayınca ekipler kurtarma çalışmalarına başladı.

Bartın

Şiddetli yağış, Bartın’daki etkisini yolları ve köprüleri çökerterek gösterdi. Sonuç olarak belirli bölgelerde heyelan görüldü. Bilgilere göre suya kapılan yaşlı bir kadının bulunması için çalışmalar hala sürüyor. Bunun dışında bir vatandaşın sel sırasında maalesef kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Yağıştan etkilenen tüm illerde ekipler son hızla arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.