Avrupa’nın en büyük tüketici organizasyonlarından Euroconsumers, Apple'a dava açtı. Organizasyon, Apple'ın App Store'da kestiği ücretler nedeniyle müzik platformlarının çok pahalı olduğunu öne sürüyor.

Apple, uygulama mağazası App Store’da üçüncü taraf uygulamalardan kestiği komisyonlar nedeniyle büyük eleştiri altındaydı. Geçen sene Avrupa Birliği tarafında bu konuda değişiklik yapılsa da şikâyetler hâlâ devam ediyordu. Şimdi ise konu hakkında yeni bir dava geldi.

Avrupa’nın en büyük tüketici organizasyonlarından biri olan Euroconsumers, ABD’li teknoloji devine dava açtı. Nedeni ise Apple’ın politikaları nedeniyle müzik platformlarının fiyatlarının çok pahalılaşması.

Apple'ın normalden daha fazla para aldığı, bu yüzden de Spotify gibi platformların çok pahalı olduğu iddia edildi

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Dava dosyasına göre Apple’ın kuralları Spotify ve YouTube Music gibi platformların fiyatlarının çok pahalı olmasına neden oluyor. App Store’da %30 oranında komisyon alınması nedeniyle şirketlerin masrafları müşterilere yansıtarak kestiği öne sürülüyor.

Organizasyon tarafından konuya ilişkin bir video da yayımlandı. Videoda, Siri’nin bir şarkı oynatmaya çalışılıyor. Bunun için de “Adil” isimli bir şarkıyı açması isteniyor. Ancak Siri bunu yapmıyor, başka şeyler çalıyor. Burada söylenmek istenen şey, Apple’ın diğer platformlara kendi platformu Apple Music kadar adil davranmaması.

Euroconsumers’a göre her iOS müşterisi yaşanan gelir kaybını ödemek için 3 euro civarında ödemek zorunda. Organizasyon, Apple’ın bu tarz “adil olmayan” ücretler nedeniyle 259 milyon euro civarı gelir elde ettiğini belirtmiş. İtalya, Belçika, İspanya ve Portekiz’den 500 bin’den fazla mağdur olduğu ve ödenen paraların geri alınması talebi de davaya eklenmiş.

Apple Music’ten, diğer platformlar gibi bir ücret alınmıyor. Tabii ki diğer şirketler bunun için fiyatları artıracak diye bir kural da yok. Ancak onlar da masrafları müşterilere yansıtıyorlar.

Organizasyon ise Apple’ın normalden daha fazla aldığını iddia ediyor. Şirketin geçen sene aldığı kararla Avrupa’daki komisyonlarını %15 civarlarına kadar düşürdüğünü belirtelim. Ancak Euroconsumers’a göre Avrup’da fiyatlar düşmedi ve masraflar müşterilere yansıtılmaya devam etti.