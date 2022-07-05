Bu içeriğimizde Avrupa ülkelerinin en çirkin şehirlerine göz attık. Böylesine öznel bir konu için elbette objektif bir kaynak bulunmuyor. Bu sebeple listede göreceğiniz şehirlerin oylama yoluyla seçildiğini belirtelim.

Avrupa ülkelerinden teker teker bahsettiğimizde aklımıza çoğunlukla güzel ve karakteristik şehirler gelir. Örnek olarak; Fransa dediğimizde Eyfel Kulesi, İtalya veya Almanya dediğimizde ise tarihi zenginlikler kafamızda canlanır. Fakat birazdan göreceğiniz listedeki şehirler, bahsettiğimiz imajları sarsıyor.

Şehrin bulunduğu ülkede yaşayan vatandaşların oylarıyla seçilen ‘en çirkin Avrupa şehirleri’ arasında ülkemizden bir şehir de bulunuyor. Listenin tamamına ve belli başlı şehirlerin çoğunluk tarafından sevilmeme nedenlerine gelin birlikte bakalım.

Öncelikle bu bilgiler nereden alındı?

Reddit ve diğer farklı sosyal medya mecralarından ve forumlardan alınan fikirlerin çoğunluğuyla bu şehirler öne çıktı.

Not : Listeye geçmeden önce bu şehirlerin oylama yoluyla seçildiğini bir kez daha hatırlatalım.

Atina herkesin hayallerini süsleyen bir yer değil miydi?

Yukarıdaki görsele baktığınızda "Nasıl ya Atina surlarla ve tarihi farklı yapılarla dolu değil miydi?" diye düşünmüş olabilirsiniz. Fakat o şekilde hatırladığınız yer Akropolis. Genel olarak tarihi zenginliği kenara bırakıldığında Atina, insanı kasvet dolu ve dağınık görünen beton duvarlarla baş başa bırakıyor.

Rusya’nın pek çok şehri, insanın içini karartan şekilde medyada birçok kez karşımıza çıktı. Peki Norilsk de onlardan biri mi?

Kutup noktasına yakın olan bu endüstri şehrinde ciddi miktarda toksik atık söz konusu. Yılın büyük bölümünde karşı karşıya kalınan dondurucu soğuk, uzun süreli karanlık ve kara ulaşımının pek mümkün olmaması, kendisinin bu listede yer alma sebeplerinden bazıları.

Dünyanın her yerinden çok sayıda kişinin gitmek istediği Norveç’in, yerlileri tarafından pek de sevilmeyen şehri: Førde

Bu şehre baktığınızda aslında kötü bir manzarayla karşılaşmıyorsunuz. Norveç vatandaşlarının burayı sevmeme sebebi, temelde şehrin kötü planlanmış olması ve endüstri uğruna doğal kaynakların heba edilmesi.

Muhtemelen kendisi güzellik açısından ABD’nin herhangi bir şehrinden geri kalmaz fakat Norveç standartlarında bir hayal kırıklığı olarak anılıyor.

İsmiyle fazlaca dalga geçilen ve kalacak yeri ucuza bulmak isteyenlerin tercih ettiği İngiltere şehri: Slough (bataklık)

Slough, gelişim açısından geride kalmış olması ve bu bağlamda alışveriş merkezlerinden yollara birçok alanda restorasyona ihtiyaç duyduğu için diğer gelişmiş şehirlerin gerisinde kalıyor. Bu sebeple de pek sevilmiyor.

Peki Türklerin Şırnak’la alıp veremediği ne?

Sosyal medya üzerinden gelen yorumlara göre insanlar, Irak sınırına yakın olan Şırnak’ta pek güvende hissetmiyor. Buna ek olarak yıl içindeki ekstrem soğuk ve sıcaklar da bu durumu destekliyor.

Peki İtalya'daki Foggia neden sevilmiyor?

Foggia'nın sevilmeme sebebi, genel olarak hem yerlilere hem de turistlere pek bir şey sunmamasından kaynaklanıyor. Yani şehri vatandaşların ve turistlerin gözünde aşağı çeken etken kabaca oldukça düz olması diyebiliriz.

İtalyanlar için Foggia neyse Finler için de Kouvola o diyebiliriz:

Kouvola, aslında şehir hayatından uzaklaşıp sakinlik arayanların gidebileceği bir yer olarak karşımıza çıkıyor. Şehirde trafik sorunu pek görülmüyor ve servislere ulaşım gayet rahat fakat ulaşım için araba şart. Bunun dışında çirkin olarak nitelendirilmesinin sebebi de yolların ve binaların sürekli gözünüze soktuğu grilik.

İspanya'daki Ciudad Real de listede bulunuyor:

Bu yer, turistlere ve yerlilere pek de heyecanlı şeyler sunmuyor. Orada gerçekleştirilen belli başlı etkinliklerin ve ucuz yaşam mâliyetinin göz önünde tutulması gerek elbette. Fakat bunlar, oraya taşınmayı düşünmeyenler için pek de çekici sayılmaz.

Hollanda halkının pek haz etmediği şehir ise Almere:

Bunun sebepleri olarak başlıca suç oranının diğer şehirlere göre yüksekliği, göçmen sayısının fazlalığı ve şehrin tarihi bir kimlikten büyük ölçüde yoksun olması gösteriliyor.

Vatandaşların fikirlerine göre Avrupa'nın diğer çirkin şehirleri:

Norilsk - Rusya Kouvola - Finlandiya Herson - Ukrayna Borlänge - İsveç Forde - Norveç Aalborg - Danimarka Slough - İngiltere Limerick - İrlanda Almere - Hollanda Gelsenkirchen - Almanya Charleroi - Belçika Pernik - Bulgaristan Atina - Yunanistan Le Havre - Fransa Foggia - İtalya Basel - İsviçre Reykjavik - İzlanda Albufeira - Portekiz Ciudad Real - İspanya Şırnak - Türkiye

Çirkinlik, güzellik, yaşanılabilirlik gibi faktörler öznel olduğundan fikirler kişiden kişiye değişir. Ayrıca bu liste tamamen fikir çoğunluğuyla oluşturulduğundan aklınıza takılan şehirleri, suç oranları gibi daha detaylı kriterlerle araştırmanızı öneriyoruz.