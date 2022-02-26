Okullarda Öğretilenler Gibi Sıkıcı Olmayan İlginç Haritalar

Ders kitaplarında sınırlı bilgiler sunan haritaların aksine aşağıda görecekleriniz çok daha verimli ve incelemesi keyifli.

Bu haritaları incelerken "Keşke okullarda bunları da öğretseler" demek isteyebilirsiniz. Ne de olsa hangi madenin nereden çıkarıldığını gösteren haritalardan usanmışsınızdır. Oysa derslerde coğrafi şekiller dışında da bilgiler verilse öğrencilerin bakış açısı çok daha genişleyebilir.

Eğitim sisteminin bunu anlayacağı döneme kadar en azından şimdilik biz bunları size sunmaya devam edelim. İşte birbirinden ilginç bilgilerle ve istatistiklerle bezeli o haritalar:

1. Kırmızılı ülkelerde trafik sağdan akarken mavili ülkelerde ise soldan akıyor.

2. En fazla alkol tüketen ülkeler

3. 2022 Çin Kış Olimpiyatlarını boykot eden ülkeler. Boykot eden ülkelerin birçoğu gerekçe olarak Doğu Türkistan'da yapılan insan hakları ihlallerini gösteriyor.

4. 200-300 milyon yıl önceki süper kıtada dünya siyasî haritasının görünümü

5. Herhangi bir kara parçasına en uzak mesafede olan nokta.

6. Haftada en az bir kez cinsel ilişkiye girdiğini söyleyen insanların yüzdesini gösteren harita.

7. Avrupa'da nüfus yoğunluğu

8. Avrupa ülkelerinde ortalama kadın boyları

9. Avrupa ülkelerinde ortalama erkek boyları

10. Erkek sünnetinin yapılma oranları

11. 1803 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından kabul gören Dünya haritası

12. Antartika'daki zaman dilimleri

13. Kuzey Amerika kıtasına taşınmış Akdeniz haritası

14. Dinlerin ve mezheplerin dünyadaki dağılımı

15. Basın özgürlüğü haritası (Siyah ve kırmızı en kötü, beyaz ve sarı en iyi).

16. Google'da "Söz konusu ülkede neden bu kadar çok x var?" diye aratıldığında otomatik tamamlama özelliğinin önerdiği kelimeler.

17. 100.000 kişi başına intihar oranı

18. 1960 ile 2020 yılları arasında Avrupa ülkelerinin nüfus değişim yüzdesi

19. Tarihte yapılan tüm savaşların yapıldığı yerler

20. Bir zamanlar dünyanın en büyük şehrine ev sahipliği yapan ülkeler

21. Kırmızı kısımdaki insanların sayısı mavi kısımdakilerden daha fazla.

22. Avrupa'da bölgelere göre kadın bilim insanı ve mühendis oranı

23. Yabancıları en çok ve en az hoş karşılayan ülkelerin haritası (Türkiye misafirperver ülkeler arasında).

24. Dünya ülkelerinin doğal nüfus artışının bittiği ya da tahmini olarak biteceği yıllar

25. Türkler ve Avrupalılar arasındaki DNA benzerlik yüzdeleri (Yunanlar ve İtalyanlar ilk sırada)

26. Türk dillerinin yayılımı ve kullanıldığı ülkeler

Haritada renkler, farklı dil gruplarını temsil etmek için kullanılmış:

Kırmızı - Oğuz Türkçesi

Yeşil - Karluk Türkçesi

Mor - Kıpçak Türkçesi

Mavi - Sibirya Türkçesi

BONUS: Ülkelerin öne çıkan güzel kadınları

Kaynaklar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7