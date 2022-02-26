  • Anasayfa
  • Eğitim
  • Okullarda Öğretilenler Gibi Sıkıcı Olmayan İlginç Haritalar

Okullarda Öğretilenler Gibi Sıkıcı Olmayan, Ufkunuzu Kaf Dağı'nın Ardına Taşıyacak 26 Harita

4 dk okuma süresi
1
1
0
0
0
Ders kitaplarında sınırlı bilgiler sunan haritaların aksine aşağıda görecekleriniz çok daha verimli ve incelemesi keyifli.

Bu haritaları incelerken "Keşke okullarda bunları da öğretseler" demek isteyebilirsiniz. Ne de olsa hangi madenin nereden çıkarıldığını gösteren haritalardan usanmışsınızdır. Oysa derslerde coğrafi şekiller dışında da bilgiler verilse öğrencilerin bakış açısı çok daha genişleyebilir.

Eğitim sisteminin bunu anlayacağı döneme kadar en azından şimdilik biz bunları size sunmaya devam edelim. İşte birbirinden ilginç bilgilerle ve istatistiklerle bezeli o haritalar:

1. Kırmızılı ülkelerde trafik sağdan akarken mavili ülkelerde ise soldan akıyor.

trafik akışı

2. En fazla alkol tüketen ülkeler

alkol tüketimi

3. 2022 Çin Kış Olimpiyatlarını boykot eden ülkeler. Boykot eden ülkelerin birçoğu gerekçe olarak Doğu Türkistan'da yapılan insan hakları ihlallerini gösteriyor.

çin boykot

4. 200-300 milyon yıl önceki süper kıtada dünya siyasî haritasının görünümü

harita

5. Herhangi bir kara parçasına en uzak mesafede olan nokta.

harita bilgileri

6. Haftada en az bir kez cinsel ilişkiye girdiğini söyleyen insanların yüzdesini gösteren harita.

cinsellik

7. Avrupa'da nüfus yoğunluğu

coğrafya

8. Avrupa ülkelerinde ortalama kadın boyları

coğrafya soruları

9. Avrupa ülkelerinde ortalama erkek boyları

coğrafya konuları

10. Erkek sünnetinin yapılma oranları

harita soruları

11. 1803 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından kabul gören Dünya haritası

tarih bilgileri

12. Antartika'daki zaman dilimleri

dünya haritası

13. Kuzey Amerika kıtasına taşınmış Akdeniz haritası

abd haritası

14. Dinlerin ve mezheplerin dünyadaki dağılımı

haritalar

15. Basın özgürlüğü haritası (Siyah ve kırmızı en kötü, beyaz ve sarı en iyi).

gazeteci hapis

16. Google'da "Söz konusu ülkede neden bu kadar çok x var?" diye aratıldığında otomatik tamamlama özelliğinin önerdiği kelimeler.

ilginç haritalar

17. 100.000 kişi başına intihar oranı

intihar oranları

18. 1960 ile 2020 yılları arasında Avrupa ülkelerinin nüfus değişim yüzdesi

nüfus artışı

19. Tarihte yapılan tüm savaşların yapıldığı yerler

tarih konuları

20. Bir zamanlar dünyanın en büyük şehrine ev sahipliği yapan ülkeler

dünya harita

21. Kırmızı kısımdaki insanların sayısı mavi kısımdakilerden daha fazla.

bilgiler

22. Avrupa'da bölgelere göre kadın bilim insanı ve mühendis oranı

avrupa harita

23. Yabancıları en çok ve en az hoş karşılayan ülkelerin haritası (Türkiye misafirperver ülkeler arasında).

harita bilgileri

24. Dünya ülkelerinin doğal nüfus artışının bittiği ya da tahmini olarak biteceği yıllar

nüfus artışı

25. Türkler ve Avrupalılar arasındaki DNA benzerlik yüzdeleri (Yunanlar ve İtalyanlar ilk sırada)

türkler ırk

26. Türk dillerinin yayılımı ve kullanıldığı ülkeler

türk haritası

Haritada renkler, farklı dil gruplarını temsil etmek için kullanılmış:

  • Kırmızı - Oğuz Türkçesi
  • Yeşil - Karluk Türkçesi
  • Mor - Kıpçak Türkçesi
  • Mavi - Sibirya Türkçesi

BONUS: Ülkelerin öne çıkan güzel kadınları

güzel kızlar

Kaynaklar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
İLGİLİ HABER

Ortaokul Seviyesindeki Bu Dünya Coğrafyası Sorularının Kaçını Doğru Yapabilirsin? Tamamını Bilmen İmkansıza Yakın!
İLGİLİ HABER

Türkiye'nin Büyüklüğünü Diğer Ülkelerle Kıyasladık: Ortaya Şaşırtıcı Sonuçlar Çıktı (Yüz Ölçümü Olarak)
İLGİLİ HABER

Bunları Okullarda Öğrenemezsiniz: Dünyaya ve Ülkenize Bakış Açınızı İnceden Bir Sarsacak 25 Harita
1
1
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
1
0
0
0
En Güncel Haberler