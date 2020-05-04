Beş CS:GO Oyuncusu, Şike Yaptıkları Gerekçesiyle Tutuklandı

Avustralya'da beş CS:GO oyuncusu, maçlarda şike yaptıkları iddiasıyla tutuklandı. Oyuncuların kendi e-spor maçlarına bahis oynadıkları ve maçlarda bilerek yenilerek kazanç elde ettikleri öne sürüldü.

Avustralya Victoria polisi, CS:GO e-spor maçlarında şike yaptığı iddiasıyla beş oyuncuyu tutukladı. Şike yapıldığı iddia edilen maçların, 2019 yılında ESEA'nın (E-Sports Entertainment Association League) Mountain Dew Ligi'nde gerçekleştirildiği belirtildi.

20'li yaşlardaki oyuncular, bu yılın eylül ayında mahkemeye çıkacaklar. Suçlamalar, bir yıl önce yine şike davasından tutuklanan beş CS:GO oyuncusuyla ilgili olarak yürütülen soruşturmaların sonucunda gerçekleşti.

Oyuncuların kendi maçlarına bahis oynadığı iddia edildi

Avustralya polisi soruşturmaya 2019'da, bir bahis kurumundan CS:GO ile bağlantılı faaliyetlerle ilgili ihbar aldıktan sonra başladı. Soruşturma başladığından beri, oyuncuların maçlara bahis oynadığı ve bahisleri kazanmak için maç ayarladıklarından şüpheleniliyor. Batı Avustralya eyaletlerinde ve Victoria'da yaklaşık bir yıl süren soruşturma ve baskınların ardından, suçlular tutuklandı.

Tutuklanan 5 oyuncunun da aynı takımda olduğu ve kendi maçlarına bahis oynayarak kasıtlı olarak yenildikleri belirtildi. Komiser Yardımcısı Neil Paterson, oyuncuların CS:GO ligindeki maçlara bahis yaparak 30.000 dolar kazandığını açıkladı. Oyuncular, bahis amaçlı yolsuzluk ile suçlanarak tutuklandı. Oyunculardan biri, uyuşturucu madde bulundurmakla da suçlandı. Oyuncuların CS:GO e-spor liginde şike yaptıkları iddiasıyla yargılanacakları davada 10 yıla kadar hapis cezası alabilecekleri bildiriliyor.