İstanbul'da, Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük e-spor merkezi açıldı. "ininal Espor Arena" olarak isimlendirilen bu merkez, 100 oyuncunun aynı anda oyun oynayabilmesine imkan sağlıyor.

Bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi ve video oyun sektörünün önem kazanmasıyla birlikte hayatımıza yeni bir sektör girdi. "E-spor" olarak isimlendirilen bu sektör, kendini geliştirmeyi başarıp profesyonel hale gelen oyunseverleri bir araya getiriyor. Profesyonel oyuncular, uluslararası yarışmalarda isimlerini tüm dünyaya duyurmaya çalışıyorlar.

Türkiye de tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi e-spora önem veriyor. Bu bağlamda hem yetkililer hem de özel sektör, e-spor takımlarının kurulması ve Türkiye'nin bu sektörde ön plana çıkabilmesi için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Şimdiyse İstanbul'da; Avrupa ve Ortadoğu'nun e-spor odaklı en büyük merkezi açıldı. "ininal Espor Arena" olarak isimlendirilen bu merkez, ilerleyen dönemlerde önemli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

ininal Espor Arena, 3.800 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilmiş durumda. 1.600 kişilik kapasiteye sahip olan merkez, aynı sahnede 100 oyuncunun oyun oynayabilmesine imkan sağlıyor. Düzenlenen açılış etkinliği kapsamında yapılan açıklamalar, Türkiye'nin e-spora nasıl baktığını da gözler önüne serdi.

İstanbul'da inşa edilen ininal Espor Arena'nın açılışında konuşan Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) Kurucu Başkanı Alper Afşin Özdemir, federasyon kapsamında 100'e yakın e-spor takımının olduğunu açıkladı. Esas amaçlarının e-spora olan ilgiyi artırmak ve tüm dünyada e-spor denildiği anda akıllara Türkiye'nin gelmesini istediklerini söyleyen Özdemir, geçtiğimiz hafta kurulan Avrupa E-spor Federasyonu'nun da bir parçası olduklarını açıkladı.

Açılış kapsamında konuşma yapan bir diğer isim ise ininal CEO'su Ömer Suner'di. Suner, açılan merkezde onlarca etkinlik ve turnuvanın düzenleneceğini söyledi. Bu kapsamda Türkiye'deki oyunseverleri e-spor ile birleştireceklerini ifade eden Suner, dünya çapında ses getirecek profesyonel oyuncuların da ininal Espor Arena'dan çıkacağını açıkladı. Suner, çevrimiçi yayınlarla birlikte bu merkeze olan yıllık ziyaretçi sayısının 2 milyon olacağını açıkladı.

Düzenlenen etkinlikle birlikte Türkiye, hem ilk hem de en büyük e-spor merkezine kavuşmuş oldu. Profesyonel oyuncuların yanı sıra YouTube ve Twitch gibi platformlarda yayın yapan isimlerin de katıldığı açılış etkinlikleri, eğlenceli anlara sahne oldu. Oyunseverler şimdi, ininal Espor Arena'da düzenlenecek ilk turnuvayı dört gözle bekliyorlar.