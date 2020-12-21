Avustralyalı Oyunculara 1000 Dolar - PS5 Hediyeli İş Teklifi

Avustralya merkezli bir teknoloji sitesi, oyunseverlere özel bir iş ilanı yayımladı. Bu ilanda, 50 saat boyunca kesintisiz olarak PlayStation 5 oynayacak birilerinin arandığı ifade ediliyor. İlan kapsamında kabul edilen oyunculara PlayStation 5 hediye edilecek. Ayrıca 1.000 dolar da ödeme yapılacak.

Avustralya'nın popüler teknoloji sitelerinden bir tanesi olan "WhistleOut", oyunseverlerin sıraya dizileceği bir iş ilanı açtı. İnternet sitesi bu iş ilanı kapsamında, kısa bir süre önce piyasaya sürülen PlayStation 5'i oynayacak ve deneyimlerini aktaracak çalışanlar arıyor. Üstelik bu iş karşılığında oyunseverlere, 1.000 dolar (yaklaşık 7.700 TL) ödeme yapılacak.

İş ilanının başvuru şartları arasında, PlayStation 5'e sahip olmak gibi bir madde yok. Yani bir oyunsever, bu iş ilanına başvururken PlayStation 5'inin olup olmadığını düşünmeyecek. WhistleOut, işe alınacak oyuncuya diskli PlayStation 5 verileceğini, herhangi bir ücret talep edilmeyeceğini belirtiyor. Böylelikle işe alınan oyuncu, 1.000 doların yanında bir de PlayStation 5 sahibi olacak.

Teklif tatlı görünse de ciddi bir zorluk var

WhistleOut, 1.000 dolar karşılığında oyunculardan, 50 saat boyunca kesintisiz bir şekilde PlayStation 5 kullanmasını istiyor. İşe alınan kişi, bir yandan PlayStation 5 oynarken diğer yandan da önceden belirtilmiş olan sorulara yanıt verecek açıklamalarda bulunup, şahsi düşüncelerini beyan etmiş olacak. Bu sorular arasında eski konsollarla PlayStation 5 arasındaki farklar ile konsolun genel performansı gibi şeyler bulunuyor. Ayrıca istenildiği takdirde, WhistleOut'un YouTube kanalı üzerinden canlı yayın da yapılabilecek.

PlayStation 5, 4K çözünürlük ile tam uyumlu geliştirilmiş bir konsol. Bu bağlamda iş ilanına başvuracak oyuncuların, 4K çözünürlüğe sahip olan bir televizyona sahip olmaları gerekiyor. Ayrıca yüksek hızlı internet bağlantısı da bu iş ilanı için sunulan şartlar arasında yer alıyor. Türkiye'de böyle şeyler göremiyor olsak da dünyanın çeşitli yerlerinde bu tür çalışmalar yürütülmesi, o ülkelerdeki oyuncuların yüzünü güldürmeye yeter gibi görünüyor.