iFixit, PlayStation 5'i ve DualSense'i Parçalarına Ayırdı

Sony, PlayStation 5'in dağıtımlarına başlamadan önce oyun konsolunu tamamen parçalarına ayırdığı bir video paylaşmıştı ve cihazın içeriğini herkese göstermişti. Çevrimiçi onarım kılavuzları yayınlayan ve cihazların tamir edilebilirliğini test eden iFixit de PlayStation 5'i parçalarına ayırdı ve daha detaylı bir inceleme paylaştı.

Japonya kökenli teknoloji şirketi Sony, geçtiğimiz ay içerisinde yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'i piyasaya sürmüştü. Şirket, yeni oyun konsolunu piyasaya sürmeden önce bir video yayınlamıştı ve bu videoda PlayStation 5 oyun konsolunu parçalarına ayırmıştı. Bunun amacı konsolun içeriğini meraklılarına göstermek ve dahili SSD'nin nasıl takılabileceği hakkında bilgi vermekti.

Elbette bu tamirle ilgili çeşitli sitelerinin oyun konsolunu parçalamasına engel olmadı ve çevrimiçi tamir kılavuzları da yayınlayan iFixit, PlayStation 5'in tüm parçalarını söktü. Bütün parçaları tek tek ayıran iFixit, aynı zamanda bu işlemi canlı yayında paylaştı ve daha sonrasında sitelerinde yayınladıkları makalede konsolun tamir edilebilirlik skorunu verdi.

İşte iFixit tarafından yayınlanan canlı yayın:

Dış kasayı gövdeden tamamen ayıran iFixit; fan, metal kasa, dahili SSD kapağı ve bunların dışında kalan ne kadar parça varsa birbirinden ayırdı. iFixit, kontrol cihazını da es geçmedi ve onu da parçalarına ayırdı.

iFixit'in PlayStation 5 için verdiği tamir edilebilirlik puanı ise 10 üzerinden 7 oldu. Dış parçaların herhangi bir alet olmadan çıkarılıp takılabileceğini belirten iFixit, konsol içerisinde bulunan toz bölmeleri sayesinde toz giderme işleminin de fazlasıyla kolay olduğunu açıkladı. Konsolun negatif yanlarından biri ise yazılım kilitleri oldu. Optik sürücü fiziksel olarak kolayca değiştirilse de yazılım kilitleri nedeniyle bu işlemin biraz daha zor hale gerçekleştiği belirtildi.