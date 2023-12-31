Avusturya, okuyanların "Neden bizim ülkede yok?" diyeceği bir uygulama başlattı. Cep telefonu, bilgisayar ya da beyaz eşyasını tamir ettirenlere 200 dolara kadar yardımda bulunuyor. Amaç, elektronik atık sorununu bir nebze olsa azaltabilmek.

Bozulan, eskiyen, desteği kesilen elektronik cihazların çevre için ne kadar büyük bir tehlike oluşturduğunu sık sık hatırlatmaya çalışıyoruz. Hatta yakın zamanda paylaştığımız bir haberde, Microsoft'un yalnızca Windows 10'un güncelleme desteğini keserek yüz milyonlarca bilgisayarın çöpe atılmasına neden olabileceğini aktarmıştık.

Avusturya hükümeti, elektronik atık sorununu kökten çözmeyecek olsa da azaltabilecek bir uygulama başlatmış durumda. BBC tarafından paylaşılan bilgilere göre ülke, cep telefonu ve bilgisayar gibi elektronik ürünlerden çamaşır makinesi, kettle gibi ev aletlerine kadar elektronik cihazlarını tamir ettirenlere 200 dolar yardımda bulunacak. Peki uygulama nasıl işliyor ve bu para, nereden geliyor?

Tamir ücretinin yarısı, 3-4 hafta içinde geri ödeniyor

Tahmin edebileceğiniz gibi Avusturya hükümetinin bir numaralı hedefi, elektronik cihazlarının atılmak yerine yeniden kullanılmasını desteklemek. "Bu değirmenin suyu nereden geliyor?" diyenlerin de merakını giderelim: Avusturya hükümeti, uygulamanın bütçesini koronavirüs zamanı oluşturulan fondan sağlıyor. Yani halktan toplanan para, halka geri iade ediliyor diyebiliriz.

Peki sistem nasıl işliyor? Vatandaşlar öncelikle hükümetin uygulama için açmış olduğu bir siteden makbuz alıyorlar ve tamir işlemi sırasında ücretin tamamını ödüyorlar. Masrafların yaklaşık yarısı, 3-4 haftalık bir süre içerisinde geri ödeniyor.