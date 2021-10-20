İngiliz madeni para üreticisi Royal Mint, e-atıkları değerli metallere dönüştürebilen bir teknoloji için Kanadalı Excir şirketiyle anlaşma imzaladı. Teknoloji sayesinde atıkların çevreye etkisinin de azaltılması hedefleniyor.

Dünyada her yıl 50 milyon tonu aşkın elektronik atık açığa çıkıyor ve bu durumun değişmemesi halinde 2030 yılına geldiğimizde bu rakam 74 milyon tona çıkacak. Daha da üzücü olanı ise, bu oluşan e-atıkların sadece yüzde 20’sinden azı geri dönüştürülebilmekte. Bu e-atıklardan da yaklaşık olarak 57 milyar dolar değerinde altın, gümüş, bakır ve paladyum gibi yüksek değerli metal üret çöpe gidiyor.

Bu durumun farkında olan İngiltere de, bu değerli metalleri geri kazanmak adına çöpe atılan dizüstü bilgisayar ve cep telefonlarını geri dönüştürebilecek bir teknoloji üzerinde çalışıyor. İngiliz devletine ait bir madeni para üreticisi olan Royal Mint; dünyanın ilk ve tek sürdürülebilir değerli metal teknolojisini kullanmak amacıyla Kanada temelli bir şirket olan Excir ile anlaşma imzaladı.

Teknolojiyi kitlesel çapta kullanmak amacıyla yapılan çalışmalar devam ediyor

Excir’in teknolojisi; özel olarak kullanılmayan elektronik cihazların içindeki metali hedef alarak bu metalleri saniyeler içerisinde ayıklayabilme prensibine dayalı olarak çalışıyor. Kimyaya dayalı teknolojiyi Güney Galler’deki tesisinde kullanmayı planlayan Royal Mint; bu sayede bir kenara fırlatılan elektronik cihazların devre kartlarındaki e-atıkları değerli metallere dönüştürmeyi hedefliyor.

Şirket, yeni teknolojinin testlerinde şimdiye kadar 999.9 saflıkta altın üretildiğini ve gümüş, bakır ve paladyumu geri dönüştürme potansiyelinin de oldukça yüksek olduğunu aktardı. Henüz oldukça yeni olan teknolojiyi kitlesel kullanıma hazır hale getirmek için bilim insanları ve mühendisler şimdiden çalışmalara başladı.

Royal Mint’in CEO’su olan Anne Jessopp, şirketin Exir ile yapmış olduğu ortaklığın onlara dünyanın en büyük çevresel sıkıntılarından birisi üzerinde ciddi bir etki yaratma fırsatı verdiğinin altını çizdi. Buna ek olarak bu teknolojinin yüksek kaliteli, sürdürülebilir değerli metallerde lider olarak geleceklerini güvenceye almaları için de bir yol olduğunu belirten Jessopp, “Bu teknolojinin potansiyeli çok büyük, elektronik atıkların etkisini azaltıyor, değerli ürünleri koruyor ve döngüsel bir ekonomiyi yönlendirmeye yardımcı olacak yeni beceriler geliştiriyor.” diye de sözlerine ekledi.