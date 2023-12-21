Analiz firmalarına göre Microsoft, Windows 10 için verdiği desteği sonlandırmadan önce çevreyi tekrar düşünmeli. Tamam da neden?

Windows 10 için artık yolun sonu gözükmeye başladı. Microsoft'un en popüler işletim sistemlerinden olan Windows 10'un artık sayılı günleri kaldı. İşletim sistemi 2025 yılının ekim ayında son bir kez güncellenecek ve sonrasında da Windows 7, Windows XP gibi efsanelerin yanında mazideki yerini alacak. Öte yandan analistlere göre Microsoft, çevreyi korumak adına Windows 10'un ömrünü uzatmalı.

Aslında Windows 10'un son güncellemeyi alacak olması çok da büyük bir sorun değil, esas sorun Windows 11'in donanım gereksinimlerinden kaynaklanıyor. Bu donanım kıstaslarından dolayı daha eski işlemcilere sahip ve TPM 2.0 güvenlik fonksiyonuna sahip olmayan cihazlarda Windows 11 kullanılamıyor. Yani bu cihazları dönüştürmek de mümkün olmuyor.

Çöplükler bilgisayar dolacak

Canalys'in yaptığı çalışmaya göre Windows 10'un desteği sona erdiğinde 240 milyon kadar bilgisayar çöpe dönüşecek. Bu da dünyadaki bütün Windows 10 kullanan bilgisayarların 5'te 1'ine tekabül ediyor. Bu bilgisayarların hepsi 15 inç ekranlı dizüstü bilgisayarlar olsa, yan yana koyarak Dünya'nın çevresini iki kez döndürebiliyoruz. O kadar fazla bilgisayardan bahsediyoruz.

Öte yandan güncellemeler yapmak ve eski bir sisteme hizmet sunmak da Microsoft için masraflı olacak. Daha önce Windows 7'de gördüğümüz gibi ücretli güncellemeler ile bir süre devam edip sonrasında Windows 11 cihazlara geçmek isteyen işletmeler görebiliriz. Herkesin yeni cihazlar alması bilgisayar pazarındakileri mutlu edecektir ancak aynı şeyi çevre için söylemek pek de mümkün gözükmüyor.