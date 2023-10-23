Bilim insanlarının, gezegenimizin uydusu Ay'ın yaşına dair yeni bir tahmini bulunuyor. Buna göre Ay, Dünya'dan kozmik ölçekte "hemen sonra" ortaya çıkmış olabilir.

Gezegenimizin uydusu olan Ay, sadece uzayda dönüp durmakta olan dev bir kaya parçası değil, yaşam üzerinde de önemli etkilere sahip. Ay'ın nasıl ortaya çıktığını anlamak da bu yüzden bilim insanları için kritik konu başlıkları arasında yer alıyor.

Yeni bir araştırmaya göre Ay, tahmin edilenden tam 40 milyon yıl daha yaşlı. Bilim insanları bu sonuca, Ay yüzeyinden elde ettikleri bazı kimyasal yapıları analiz ederek ulaşmayı başardı.

Zirkon kristalleri Ay'ın yaşını ele veriyor.

Zirkon oluşması için uranyum gerekmesine rağmen bu bileşikler, oluşma aşamasında kesinlikle kurşun içermiyorlar. Öte yandan bileşiklerde bulunan uranyum, zamanla ışıma yaparak kurşuna dönüşüyor. Uranyumun yarı ömrünü bildiğimiz için elimizdeki bir zirkonyumun tam olarak ne zaman ortaya çıktığını analiz edebiliyoruz.

Glasgow Üniversitesinden jeolog Jennika Greer, yaptığı çalışmalarda Ay yüzeyinden gelen bir zirkonyum örneğini incelediğinde, bu örneğin yaklaşık 4.46 milyar yıllık olduğunu ortaya çıkardı. Normalde Ay'ın ortaya çıkışının 4.41 milyar yıldan biraz daha önce olduğu düşünülüyordu. Dünya'nın yaşının ise 4.54 milyar yıl olduğu tahmin ediliyor.

Bilim insanları Ay'ın, Dünya'ya çarpan Mars büyüklüğünde bir gök cismi tarafından ortaya çıkarıldığını düşünüyor. Bu çarpışma sonrasında oluşan ilk yapılar, uydunun yüzeyindeki magma okyanusu yüzeyinden hemen eriyip kayboluyor olsa da yüzey soğumaya başladığında oluşan katı materyaller üzerinden tarihleme yapmak mümkün olabiliyor. Greer'in incelediği örnek de bu yapılardan biri olarak kabul ediliyor.