Yıllardır Dünya dışında başka gezegenlerde yaşamanın yollarını araştıran bilim insanları, Mars'ta oksijen üretebilmenin önünü açabilecek bir proje geliştirdi. Projeyi ilginç kılan bir ayrıntı var.

Hâli hazırda Mars'ta %0.2 olan oksijen miktarını artırmak isteyen bilim insanları, şimdilerde çılgın bir proje peşinde. Üstelik pek de akla gelecek bir yöntemle değil.

Surrey Üniversitesi'nden Suzie Hingley-Wilson, karbondioksit gazının artması, küresel ısınmadan dolayı artan sıcaklıkların ve sera gazlarının etkisiyle daha çevreci ve sürdürülebilir bir yöntem geliştirmek istediklerini belirtti. Bu yöntemi ise boyanın içine yerleştirilen bir bakteri ile Mars'ta oksijen üretmek için kullanabilirler.

Bilim insanlarının oksijen üretmek için kullanacakları bakteri "Chroococcidiopsis cubana"

Boyanın içine yerleşen Chroococcidiopsis cubana bakterisi

Chroococcidiopsis cubana bakterisi güneş ışığıyla beslenen bir bakteri. Karbondioksiti emiyor, oksijen yayıyor ve Mars'ta bir habitat oluşturmak üzere çeşitli boyaların içine dahil edilerek kullanılabilir.

Suzie Hingley-Wilson liderliğinde çalışmaları yürüten ekip, günlük olarak ölçülebilir miktarda oksijen yayan ve etrafındaki havadaki karbondioksit miktarını azaltan bir biyolojik kaplama geliştirdiler. Bilim insanları bu bakterinin sadece Mars'ta değil, aynı zamanda Dünya'da da kullanıldığında büyük faydasının olacağını düşünüyor. Geliştirilen bu biyokaplama, biyoreaktör bazlı işlemlerde su tüketimini azaltarak çevreci bir ürün hâline gelebilir.

Peki neymiş bu "Chroococcidiopsis cubana" bakterisi?

Bu bakteri aslında küçük bir hayvan türü. Dünya üzerinde yaşamın olmadığı bir yer düşünüyorsanız, bu bakteriyi orada bulma ihtimaliniz yüksek. Çünkü çok düşük ışıkta bile bulunabilen bu bakteri, komplike bir fotosentez yönteminden faydalanıyor. En derin mağaralarda, okyanus diplerinde ve Dünya'nın belki de en ücra köşelerinde bu bakteriye rastlamak mümkün.

Mars'taki koşullardan pek de farkı olmayan çöl koşullarında yaşayabilen bu bakteri, bilim insanlarının Mars'ta oksijenin mümkün olabileceği ihtimalini sundu. Ekip, bu bakterinin içerdiği, boya gibi canlı bakterilerin barınabildiği bir biyolojik kaplama geliştirmek istedi.

Ekip, yaptığı deneyde biyokatmandaki bakterileri gözlemledi. 30 gün boyunca oksijen ve karbondioksit giriş-çıkışının kontrol edildiği biyokatman, gram başına 0.4 grama kadar oksijen saldı ve 30 gün boyunca bu oran sabit kaldı. Bilim insanları bu biyokatmana "Green Living Paint" adını verdiler.

Tabii bu deney, Mars'ta oksijen üretebilmek için pek de yeterli değil.

Bilim insanlarının yaptığı deneyler, her ne kadar kısıtlı bir alanı etkilese de, insanlığın geleceği için bir adımlar olarak nitelendiriliyor.

Ancak yapılan çalışmalar, Dünya dışında başka bir gezegende yaşama ihtimalini günden güne arttırıyor. Bilim dünyasında bu heyecan verici gelişmenin devamı merakla bekleniyor olacak.