Saatlerce tempolu yürüyüp koşsak bile, bu yorgunluğun 30 dakika ayakta durmanın ağrısına benzemediğini birçoğumuz fark etmişizdir. Özellikle eğlence ve gıda sektöründe çalışan insanlar için eziyet olan bu durumun sebeplerini teker teker açıklıyoruz.

Hareket halinde olmadığımız zamanlarda normalden daha az yorucu olduğunu düşünsek de aslında öyle değil. 20-30 dakika aralıksız ayakta kaldığınızda bacaklarınıza binen ağrı, yürürken binen ağrıdan çok daha fazla olacaktır. Bunun sebepleri aslında bacaklarımızdaki kas sisteminin rahatlamasıyla alakalı.

Gelin, bu yazımızda size neden ayakta dururken hiçbir iş yapmasanız bile daha çok yorulduğunuzu ve bacak kas sisteminizin nasıl çalıştığını anlatalım!

Bacak Anatomisi 101... Kas sisteminiz, vücudunuzu harekete geçirmek istiyor.

Ayakta durduğunuz süre boyunca sürekli olarak daha az kas kullanıyorsunuz. İnsan vücudu daha önce hareketsiz bir şekilde ayakta durmaya evrilmediği için aslında vücudunuz sizi harekete geçirmek için uyarıyor diyebiliriz.

Az miktarda kas kullanımından dolayı kaslarınız yorulmaya başlıyor ve istemsiz olarak dengeyi korumak için ya sağ ya da sol bacağınıza daha fazla yük bindiriyorsunuz. Bu da bacak ağrısı çekmenize yol açıyor.

Sadece bunlarla da sınırlı değil, yer çekimi sürekli olarak sizi dik tuttuğundan kaslarınız her zaman gergin bir şekilde kalmak zorunda oluyor. Hal böyle olunca; bacaklarda, sırtta ve ayaklarda kas yorgunluğu, varis, boyun ve omuzlarda sertliğe bağlı ağrı çekmeniz kaçınılmaz bir duruma dönüşüyor.

Ayrıca, uzun bir süre bir yerde ayakta durmak, kaslarınıza giden oksijen miktarını azalttığından daha fazla ağrı çekiyoruz. Yani kısaca şöyle özetleyebiliriz ki: Oksijen miktarı ve kas ağrısı ters orantılı bir yapıya sahip.

Yürümek, koşmak, hareket etmek kas sisteminizi rahatlatıyor.

Sürekli bir hareket halinde bulunmak, oksijen solunumunu arttıracağından kana karışmasıyla beraber, bacak kas sisteminizi rahatlatabileceği gibi yorgunluğunuzu da düşürecektir. Bu tür aktiveteler ayrıca ruh halinizi de olumlu yönde etkiliyor ve enerji seviyenizi maksimuma çıkarıyor. Hareket halinde bulunmak vücudumuz için olmazsa olmazlarından!

Endorfin (mutluluk hormonu) üretimini ve kan akışını arttırdığı bilinen bu aktiveteler özetle kaslarınızı sakin bırakmanıza yardımcı oluyor diyebiliriz.

Bu bilgileri de kaptığımıza göre bütün okuyucularımızı bu güzel havalarda vücudunuzu rahatlatmak adına spora davet ediyoruz! Hareket etmenin vücuda sağladığı yararları biz yazmakla, siz de okumakla bitiremezsiniz.

Sizler de daha önce ayakta kalmaya bağlı olarak bir kas ağrısı veya yorgunluğu hissettiniz mi? Düşüncelerinizi merak ediyor, cevaplarınızı bekliyoruz.