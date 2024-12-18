Özellikle akşamları ve geceleri parlak ışığa maruz kalmak, ömrü kısaltabilecek pek çok sağlık problemlene yol açabiliyor.

Beyaz ışık, kimi için bir kâbus olabiliyor. Siz de beyaz ışıkta, güneş ışığına maruz kalan vampirin hissettiklerini hissediyor olabilirsiniz.

Özellikle hava karardıktan sonra beyaz ışığa maruz kalmaktan sakınıyorsanız, aslında pek de yanlış bir şey yapmıyorsunuz.

Vücudumuzun sirkadiyen ritmini etkiliyor.

Geceleri parlak ışığa maruz kalmak, vücudumuzun doğal sirkadiyen ritimlerini (dünyanın kendi ekseni etrafında yaklaşık 24 saat süren dönüşünün canlılar üzerinde oluşturduğu biyokimyasal, fizyolojik ve davranışsal ritimlerin tekrar edilmesi) bozabiliyor.

Akşam ve gece saatlerinde ışığa maruz kalmak, uykuyu destekleyen hormonumuz olan melatonin üretimini baskılıyor. Bu baskılama hem uykuya dalmada zorluklara hem de uyku kalitesinin düşmesine yol açıyor.

Kronik hastalıkların riski artıyor.

Sirkadiyen ritimlerin bozulması, kalp ile ilgili istenmeyen durumların gelişmesine katkıda bulunabiliyor.

Ayrıca geceleri aydınlık ışıklara maruz kalmak, insülin salgısını ve glikoz metabolizmasını değiştirebiliyor ve tip-2 diyabet geliştirme riskini artırıyor.

Beyaz ışığa bağlı olarak uyku düzeninin bozulması, açlık düzenleyici hormonları etkileyerek kilo alımına ve obeziteye yol açabiliyor.

Dahası, bazı çalışmalar, geceleri yapay ışığa maruz kalma ile meme ve prostat kanseri gibi belirli kanser türlerinin artan riski arasında bir ilişki olduğunu ileri sürüyor.

Ruh sağlığımıza olan etkisi yadsınamaz.

Gece saatlerinde ışığa maruz kalmanın depresyon ve anksiyete gibi ruh hali bozukluklarıyla ilişkili. Bunun, ruhsal sağlık için çok önemli olan uyku ve sirkadiyen ritimlerin bozulmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Ölüm riskiyle bağlantılı.

Yaklaşık 89.000 katılımcının verilerini analiz eden bir çalışmada, geceleri yüksek ışık seviyelerine maruz kalmanın %21-34 oranında artan ölüm riskiyle bağlantılı olduğunu bulundu.

Öte yandan, gün içinde gün ışığına daha fazla maruz kalmanın ölüm riskini %17-34 oranında azalttığı görüldü.

Peki biz ne yapmalıyız?

Akşam saatlerinde beyaz ışık yerine loş, sarı ışıkları tercih edebilirsiniz. Bunun yanı sıra evinize, dışarıdan canlı ışıklar gelen bir yerde oturuyorsanız “blackout” denen, karartma perdelerini kullanabilirsiniz.

Ayrıca uyumadan önce elektronik cihazlarınızı kullanmayı bırakmalısınız.

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