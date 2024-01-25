Odanızdan sıkıldınız ama tüm dekorasyonu değiştiremiyor musunuz? Bu içerikteki aydınlatma önerilerine bakarak ışığı kullanarak odanızın veya yaşama ortamınızın ambiyansını değiştirmenize yardımcı olacağız.

Odanızın dekorasyonu pek çok açıdan önemli. En çok zaman geçirdiğimiz yer olan odalarımızda mutlu olmamız gerekiyor. İçimize sinmeyen bir odada yaşamak fazlasıyla can sıkıcı olabilir. Odanızı istediğiniz gibi döşeseniz bile güzel bir ambiyans yaratmak için en önemli etkenler arasında ışıklar yer alıyor.

Kaliteli bir ışık sistemi, sevmediğiniz bir odayı bile etkileyici kılabilir. Bizler de bu içeriğimizde sizlere her alanda ihtiyacınızı karşılayacak, uygunundan yüksek fiyatlısına kadar farklı türlerde aydınlatma ürünleri önereceğiz.

Son dönemlerin en popüler ışınlarından olan Philips Hue Play 2, iki adet ışıkla odanızda mükemmel ambiyanslar oluşturmanızı sağlıyor. İster TV'nin arkasına ister bilgisayar sisteminizin yanına isterse de hayal ettiğiniz başka bir yere yerleştirebileceğiniz bu ışıklar odanızı bambaşka bir ortam haline sokacak.

Oynadığınız oyuna seviye atlatacak Philips Hue Play 2, ekranınızdaki renklerle hızlıca senkronize olarak bilgisayarınızın ekranında gördüğünüzü odanıza ambiyans olarak yansıtmayı da başarıyor. Ürünü daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Çok ucuz olmasın ama çok da abartmayalım diyorsanız hem WiFi hem de Bluetooth ile kontrol edebileceğiniz bu kase tasarımlı ışıkları çok seveceksiniz. Onvec'in kase şeklindeki bu ışığı USB 5V ile çalışıyor. Ambiyans ışığı olan Onvec Bowl, son derece yeterli ortamda ışık sunabiliyor. Ürünü daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Xiaomi'nin bu tarz ışıklar alanında uzmanlaşmış alt markası Yeelight'ın bu şerit ledi, son derece yüksek ışık performansı veriyor. Işık sizin için önemliyse Yeelight'ın bu 2 metrelik şerit lediyle mükemmel ortamlar yaratabilirsiniz. Ürünü daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Odanızda kullanacağınız ampulün akıllı olmasını isterseniz Tp-Link'in WiFi ile bağlanabileceğiniz ampulünü tercih edebilirsiniz. Tek bir alan yerine tüm odanın ambiyansını belirleyebilecek bu akıllı ampül, ışık seviye ayarı gibi özelliklere sahip. 806 lümene kadar çıkabilen akıllı ampülde ev güvenlik sistemi de mevcut.

Siz evde yokken rastgele aralıklarla ışığı açıp kapatarak evde biri varmış izlenimi yaratmak mümkün. Ayrıca Tapo ekosistemi ile tüm ışıkları tek bir yerden kontrol edebilirsiniz. Ürünü daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Xiaomi'nin akıllı ampülü Yeelight Smart Home, telefonunuzdan kontrol edebileceğiniz bir ampül. 800 Lümen üretebilen bu akıllı ampülü Mijia uygulaması üzerinden kontrol edilebiliyor. Ürünü daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Toplamda 4 gömme lambadan oluşan bu LED ışık, ambiyans ışıklarını sevip bu konuda para harcamaktan çekinmeyen kişilerin tercihi olabilir. Her biri 850 lümen ışık gücüne sahip ışıklar Google Home, Alexa gibi asistanlarla kontrol edilebiliyor. 65 sahne moduna sahip ışıklar yüzde 1'den yüzde 100'e kadar ayarlanabilir ışık imkanı sunuyor. Gecelerı ışığı kısıp gece lambası gibi kullanırken uyanık olduğunuz saatlerde ışığı tam performansta kullanabilirsiniz. Ürünü daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Philips'in kase tasarımlı taşınabilir ışığı Hue GO V2, kendi bataryasıyla istediğiniz yerde mükemmel ortamlar yaratmanızı sağlıyor. Ürün üzerinde yer alan kumandayla özel ışık sahneleri oluşturabildiğiniz gibi doğal aydınlatma efektleriyle adeta bu ışığın bağımlısı olacaksınız.

İster akşam yemek yerken ister bir orman kampında sevgilinizle çadırın içerisinde otururken kullanın Philips Hue GO V2'nin tek bataryayla 18 saate varan ışık performansı ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayacaktır. Ürünü daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Son dönemde Philips'in ışık konusunda çok başarılı ürünler çıkardığını gördük. Bu sebeple listemize pek çok Philips Hue serisi ürünler girmiş oldu. Philips Hue'nun zemin ışığı Gradient Signe de odanızın ambiyansını kökünden değiştirecek ürünler arasında yer alıyor. Philips Hue serisinin renkleri kusursuz bir biçimde karıştırma özelliği bu modelde de çok iyi çalışıyor. Ürünü daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Philips HUE serisinde bulunan ve odanın ambiyansını değiştirecek bir diğer ürün akıllı gömme spot ışıkları. Tek pakette toplamda 3 adet bulunan bu spot ışıkları ayarlanabilir yapısı ile istediğiniz alana mükemmel ambiyans aydınlatması yapmanızı sağlayabilir. Ürünü daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Philips HUE'nun mükemmel bir ekosistemi var. Tüm ekosisteme öncelikle buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Elbette bu ekosistemi bağlamak için bir bağlantı köprüsüne ihtiyacınız var. Bu bağlantı köprüsü sayesinde evinize aldığınız tüm Philips Hue cihazlarını tek bir noktadan kontrol edebilirsiniz. Ürünü daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.