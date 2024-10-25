NASA’nın Crew-8 misyonu, uzayda geçirdiği 8 ayın ardından başarıyla tamamlandı ve ekip Dünya’ya döndü.

NASA’nın SpaceX Crew-8 misyonu, Florida’nın Pensacola açıklarında başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Cuma sabahı 03:29’da (EDT) yapılan inişle, misyon yaklaşık sekiz ay süren bilimsel çalışmalarını tamamladı. NASA’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) düzenlediği sekizinci ticari astronot rotasyon göreviydi.

Crew-8 misyonu, 3 Mart'ta SpaceX'in Falcon 9 roketiyle NASA’nın Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Mürettebat, NASA astronotları Michael Barratt, Matthew Dominick ve Jeanette Epps ile Rus kozmonot Alexander Grebenkin'den oluşuyordu.

Görev başarıyla tamamlandı

Uzayda geçirdikleri süre boyunca yaklaşık 160 milyon kilometre yol kat eden ekip, 3.760 yörünge tamamlayarak bilimsel araştırmalar gerçekleştirdi. Bu çalışmalar arasında dejeneratif hastalıkların incelenmesi ve uzay uçuşunun insan sağlığı üzerindeki etkileri yer alıyor.

Crew-8 mürettebatının dönüşü, NASA’nın Ticari Mürettebat Programı çerçevesinde gerçekleşti. İnişin ardından NASA ve SpaceX’in kurtarma ekipleri, mürettebatı güvenli bir şekilde tahliye etti. Dragon uzay aracı, gelecekteki görevler için SpaceX tesislerine geri götürülecek. Crew-8'in dönüşü, uzay araştırmalarında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.