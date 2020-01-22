Aylık Abonelikle Sahip Olabileceğiniz Elektrikli Araç: Canoo

Los Angeles merkezli elektrikli otomobil girişimi Canoo, gelecek yıl piyasaya sürmeyi planladığı aynı adlı yedi kişilik elektrikli aracı için bir bekleme listesi açtı. Şirket, söz konusu listeye herhangi bir satın alma taahhüdü vermeksizin herkesin ücretsiz şekilde kayıt olabileceğini söylüyor.

Elektrikli araç ekosisteminde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Volkswagen, Volvo ve BMW gibi pek çok markanın geleceğini elektrikli araçlar üzerine kurduğunu biliyoruz; ancak bu üreticilerle benzer vizyona daha sahip pek çok girişim bulunuyor. Onlardan bir tanesi de Canoo.

Eski bir BMW mühendisi olan Ulrich Kranz’ın liderlik ettiği Los Angeles merkezli girişim, geçtiğimiz eylül ayında tanıttığı yedi kişi kapasiteli fütüristik minivanı için bir bekleme listesi yayınladı. Listeye kaydolmak tamamen ücretsiz. Canoo, arkadaşlarınızı ve aile üyelerinizi bekleme listesine katılmaları için ikna etmeniz halinde puan kazanacağınızı söylüyor. 2021 yılına gelindiğinde listenin en tepesinde olan kişiler, geniş ve modern bir elektrikli araca aylık olarak abone olma fırsatı yakalayacaklar.

Canoo, aylık abonelik sistemi ile elektrikli araç ekosistemine yepyeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor

Şirketle aynı isme sahip olan Canoo, hem tasarımı hem de özellikleri ile içten yanmalı motorlu geleneksel arabalardan ayrılıyor. Canoo, küçük otomobillere kıyasla daha popüler olan ve son on yılda uçak, kamyon ve ağır sanayiye göre CO2 emisyonlarında daha fazla artışa neden olan SUV'lere sahip sürücüleri ikna etmeyi hedefliyor.

Aynı anda yedi kişiyi taşıyabilen elektrikli araç, pil hücrelerini, güç aktarma organlarını ve süspansiyonu tutan ince Skateboard (Kaykay) adı verilen bir platform üzerine inşa edildi. Canoo’nun bataryası, sadece yarım saat içinde yüzde 80 oranında şarj edilebiliyor. Tam şarjla 400 kilometreden fazla menzil sunan araç, sahip olduğu kameralar ve sensörler ile güvenli bir yolculuk deneyimi vadediyor.

Canoo'nun minimal bir tasarım anlayışıyla oluşturulan iç mekanı

Canoo’ya dair bilinmeyen tek şey, abonelik fiyatı. Ancak şirket, aracın kullanıcıları üzmeyecek bir fiyatlandırmaya sahip olacağını söylüyor. Amerikalı şirketin bu cesur ve yenilikçi hamlesinin başarılı olup olmayacağını ise önümüzdeki yıllarda göreceğiz.