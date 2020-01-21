Volkswagen, elektrikli aracı ID.3 ile otomobil piyasasında ses getirmişti. Şimdi de Alman otomotiv devinin ABD’deki kullanıcılara sunacağı elektrikli aracı ID.4’ün nerede ve ne zaman tanıtılacağı açıklandı.

Alman otomotiv devi Volkswagen, tamamı elektrik enerjisiyle çalışan otomobilleriyle dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Volkswagen, 2019 yılının eylül ayında Frankfurt Otomobil Fuarı’nda ID.3 aracı ile adeta gövde gösterisi yapmıştı fakat bu modelin diğer pazarlarda farklı şekilde satılacağı söyleniyordu.

Volkswagen ID.4 olarak ABD piyasasına giriş yapacağı öngörülen otomobil, ID.3’ün crossover modeli olarak kullanıcıların karşısına çıkacak. Alman otomotiv devinin önceki açıklamalarında ID.4 otomobilinin bu sene ilkbahar mevsiminde kullanıcıya sunulacağı bilgisi yer alıyordu ancak herhangi kesin bir tarih belirtilmemişti. Şimdiyse bu bilgi elimize ulaştı ve ID.4’ün ne zaman ve nerede tanıtılacağı netlik kazandı.

Volkswagen ID.4 elektrikli otomobil prototipinin ilk görüntüleri:

CarBuzz’ın bir Volkswagen sözcüsünden elde ettiği bilgilere göre ID.4, 2020 yılının nisan ayında gerçekleşecek olan New York Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak. Volkswagen’in ABD piyasasına sunacağı ve tamamı elektrik enerjisiyle çalışması için tasarlanan otomobili ID.4’ün elektrikli otomobil yarışında Alman otomotiv devi için oldukça büyük bir adım olduğu söylenebilir.

Volkswagen ID.4 ve ID.3 otomobilleri, MEB platformunun son teknoloji özelliklerine sahip. Gelecek yıllarda satışa sunulması planlanan ve elektrik enerjisiyle çalışan birçok araçta da çok yönlü bir platform olan MEB tercih ediliyor. Volkswagen ID.4, ilk kez 2017 yılında görüntüleri yayınlanan I.D. Crozz konsept aracından ilham alınarak tasarlandı. Yukarıda paylaştığımız görselde ID.4 otomobilinin prototipini inceleyebilirsiniz. Şirketin önümüzdeki günlerde araca dair başka görüntü yayınlayıp yayınlamayacağını hep birlikte göreceğiz.

Volkswagen ID.4 elektrikli otomobili hakkında sizin öngörüleriniz neler? Volkswagen’in yeni aracı, elektrikli otomobil yarışında Alman otomotiv şirketini ne kadar ileri taşır? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.